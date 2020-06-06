شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

رصد "اليوم السابع" فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لـ26 مريضا داخل مستشفى العزل بالتأمين الصحى ببنى سويف فى حالة فرحة عارمة مع الطاقم الطبى، ابتهاجا بشفائهم واستعدادهم لمغادرة المستشفى إلى منازلهم.

ويظهر الفيديو سعادة المتعافين والطاقم الطبي وتصفيقهم وإطلاقهم الزغاريد ورقصهم على نغمات أغنية رامى جمال " سقف سقف أوعي توقف" عقب شفائهم من فيروس كورونا، وإعلان خبر خروجهم من العزل، بعد تلقيهم علاج بروتوكول وزارة الصحة، وحرص المتعافين والفريق الطبى على الالتزام بارتداء الكمامة خلال إحتفالهم داخل المستشفى

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا ، مناقشا مستجدات الوضع الصحي للحالات ، ومستوى الخدمة المقدمة ، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.

جاء ذلك على هامش استعراضه التقرير اليومي الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا ، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الفيروس ، حيث كشف التقرير الذي عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى فرع بنى سويف، عن تعافى 26 حالة من المصابين بفيروس كورونا الذين احتجزوا داخل المستشفى عقب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا وتأكد إيجابيتهم للفيروس، وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة، لافتا إلى تفانى الفريق الطبي المختص داخل المستشفى بقيادة الدكتور محمد يحيى في القيام بمهامه.

وأشار محافظ بني سويف إلى مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل مستشفى التأمين الصحى بنى سويف لاستقبال الحالات الايجابية عن طريق التنسيق مع مديرية الصحة حيث تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية المستشفيات والمدن الجامعية.