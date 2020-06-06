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شاكر: تحويل مستشفى الكهرباء لـ"حجر صحى" يتطلب موافقة وزارة الصحة

السبت، 06 يونيو 2020 03:00 ص
شاكر: تحويل مستشفى الكهرباء لـ"حجر صحى" يتطلب موافقة وزارة الصحة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المطالبة بتحويل مستشفى الكهرباء لحجر صحى لمصابى كورونا من العاملين بقطاع الكهرباء، أمر غير عملى وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع، موكداً أن مستشفيات الحجر الصحى تتطلب اشتراطات وموافقة وزارة الصحة.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من الصعب تحقيق مطلب تخصيص مستشفى الكهرباء لمصابى كورونا من العاملين، خاصة وأنه لا تميز بين مريض عن أخر، لافتاً إلى أن ما ينطبق على جميع مصابي فيروس كورونا ينطبق أيضا على العاملين بالكهرباء وهو فى مقدمتهم.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أنه لن يسمح بدخول أى شخص لديوان عام مبنى الوزارة سواء من القيادات أو العاملين أو المواطنين بدون كمامة والمرور من ممرات التعقيم الموجودة على مداخل الوزارة.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه يمر من ممرات التعقيم عند دخوله وخروجه من الوزارة، قائلاً: "حتى إذا خرجت بعد مرورى من ممرات التعقيم لبضع دقائق أعاود المرور منها مرة أخرى عند دخولى للوزارة"، لافتاً إلى أنه يحرص على مباشرة عمله من ديوان عام الوزارة حتى يوم السبت مرتدى الكمامة و القفزات و اتخاذ الإجراءات الوائية كاملة ليتمكن من مباشرة عمله.

 

 


الكهرباء الطاقة المتجددة

محمد شاكر

كورونا

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اليوم السابع بلس

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