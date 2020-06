س و ج عن "التنمية الاقتصادية" فى العالم

كتب : حسام الشقويرى

ما هى التنمية الاقتصادية ؟

التنمية الاقتصادية هي العملية التي تعمل بها الأمة على تحسين الرفاهية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لشعبها، استخدم المصطلح بشكل متكرر من قبل الاقتصاديين والسياسيين وغيرهم في القرنين العشرين والواحد والعشرين، وهذا المفهوم موجود في الغرب منذ قرون، والتنمية الاقتصادية لديها علاقة مباشرة مع البيئة والقضايا البيئية وغالباً ما يتم الخلط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الصناعية، حتى في بعض المصادر الأكاديمية.

متى نشأ مفهوم التنمية الاقتصادية ؟

نشأت التنمية الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب ، من إعادة الإعمار التي بدأتها الولايات المتحدة في عام 1949

ما هي اهداف التنمية الاقتصادية ؟

ترتبط التنمية الاقتصادية عادةً بالتحسينات في مجموعة متنوعة من المجالات أو المؤشرات (مثل معدلات معرفة القراءة والكتابة ومتوسط العمر المتوقع ومعدلات الفقر) ، والتي قد تكون أسبابًا للتنمية الاقتصادية بدلاً من عواقب برامج التنمية الاقتصادية المحددة. على سبيل المثال، ترتبط تحسينات الصحة والتعليم ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي.

ماهى سياسات التنمية الاقتصادية؟

تشمل سياسات التنمية الاقتصادية بمعناها الأوسع مجالين رئيسيين:

مجال الحكومات التي تتعهد بتحقيق الأهداف الاقتصادية الواسعة مثل استقرار الأسعار والعمالة المرتفعة والنمو المستدام . وتشمل هذه الجهود السياسات النقدية والمالية، وتنظيم المؤسسات المالية ، والسياسات التجارية والضريبية، وسياسات النقل. البرامج التي توفر البنية التحتية والخدمات مثل الطرق السريعة والحدائق والسكن الميسور التكلفة ومنع الجريمة والتعليم من الروضة حتى الثانية عشرة .

ومجال خلق فرص عمل والاحتفاظ بها من خلال جهود محددة في تمويل الأعمال، والتسويق ، وتطوير الأحياء ، وتطوير القوى العاملة، وتطوير الأعمال الصغيرة، والاحتفاظ بالأعمال التجارية والتوسع ، ونقل التكنولوجيا ، والتطوير العقاري .

ما هو مجلس التنمية الاقتصادية الدولية؟

مع أكثر من 20000 مطور اقتصادي محترف يعملون في جميع أنحاء العالم في مجال التنمية الاقتصادية ، فإن المجلس الدولي للتنمية الاقتصادية (I E D C) ومقره في واشنطن العاصمة هو منظمة غير ربحية مكرسة لمساعدة المطورين الاقتصاديين على أداء مهامهم بشكل أكثر فعالية ورفع مستوى مهنة. مع أكثر من 4500 عضو في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودوليا، ويعملون حصرا على مجتمع التنمية الاقتصادية، تمثل عضوية I E D C مجموعة كاملة من المهنة التي تتراوح بين منظمات التنمية الاقتصادية الإقليمية والحكومية والمحلية والريفية والحضرية والدولية، وكذلك غرف التجارة ووكالات تطوير التكنولوجيا وشركات المرافق والمؤسسات التعليمية والاستشاريين وسلطات إعادة التطوير. لدى العديد من الولايات الفردية أيضًا جمعيات تضم متخصصين في التنمية الاقتصادية، يعملون بشكل وثيق مع I E D C.