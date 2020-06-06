اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 09:56 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

س و ج عن "التنمية الاقتصادية" فى العالم

السبت، 06 يونيو 2020 09:24 م
س و ج عن "التنمية الاقتصادية" فى العالم التمية الاقتصادية لبلدان العالم
كتب : حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ما هى التنمية الاقتصادية ؟

التنمية الاقتصادية هي العملية التي تعمل بها الأمة على تحسين الرفاهية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لشعبها، استخدم المصطلح بشكل متكرر من قبل الاقتصاديين والسياسيين وغيرهم في القرنين العشرين والواحد والعشرين، وهذا المفهوم موجود في الغرب منذ قرون، والتنمية الاقتصادية لديها علاقة مباشرة مع البيئة والقضايا البيئية وغالباً ما يتم الخلط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الصناعية، حتى في بعض المصادر الأكاديمية.

متى نشأ مفهوم التنمية الاقتصادية ؟

نشأت التنمية الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب ، من إعادة الإعمار التي بدأتها الولايات المتحدة في عام 1949

ما هي اهداف التنمية الاقتصادية ؟

 ترتبط التنمية الاقتصادية عادةً بالتحسينات في مجموعة متنوعة من المجالات أو المؤشرات (مثل معدلات معرفة القراءة والكتابة ومتوسط العمر المتوقع ومعدلات الفقر) ، والتي قد تكون أسبابًا للتنمية الاقتصادية بدلاً من عواقب برامج التنمية الاقتصادية المحددة. على سبيل المثال، ترتبط تحسينات الصحة والتعليم ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي.

ماهى سياسات التنمية الاقتصادية؟

تشمل سياسات التنمية الاقتصادية بمعناها الأوسع مجالين رئيسيين:

مجال الحكومات  التي تتعهد بتحقيق الأهداف الاقتصادية الواسعة مثل استقرار الأسعار والعمالة المرتفعة والنمو المستدام . وتشمل هذه الجهود السياسات النقدية والمالية، وتنظيم المؤسسات المالية ، والسياسات التجارية والضريبية، وسياسات النقل. البرامج التي توفر البنية التحتية والخدمات مثل الطرق السريعة والحدائق والسكن الميسور التكلفة ومنع الجريمة والتعليم من الروضة حتى الثانية عشرة .

ومجال خلق فرص عمل والاحتفاظ بها من خلال جهود محددة في تمويل الأعمال، والتسويق ، وتطوير الأحياء ، وتطوير القوى العاملة، وتطوير الأعمال الصغيرة، والاحتفاظ بالأعمال التجارية والتوسع  ، ونقل التكنولوجيا ، والتطوير العقاري .

ما هو مجلس التنمية الاقتصادية الدولية؟

مع أكثر من 20000 مطور اقتصادي محترف يعملون في جميع أنحاء العالم في مجال التنمية الاقتصادية ، فإن المجلس الدولي للتنمية الاقتصادية (I E D C) ومقره في واشنطن العاصمة هو منظمة غير ربحية مكرسة لمساعدة المطورين الاقتصاديين على أداء مهامهم بشكل أكثر فعالية ورفع مستوى مهنة. مع أكثر من 4500 عضو في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودوليا، ويعملون حصرا على مجتمع التنمية الاقتصادية، تمثل عضوية I E D C مجموعة كاملة من المهنة التي تتراوح بين منظمات التنمية الاقتصادية الإقليمية والحكومية والمحلية والريفية والحضرية والدولية، وكذلك غرف التجارة ووكالات تطوير التكنولوجيا وشركات المرافق والمؤسسات التعليمية والاستشاريين وسلطات إعادة التطوير. لدى العديد من الولايات الفردية أيضًا جمعيات تضم متخصصين في التنمية الاقتصادية، يعملون بشكل وثيق مع I E D C.


التنمية الاقتصادية

متوسط العمر

الصناعة

الزراعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة