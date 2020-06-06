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س وج.. كل ما تريد معرفته عن القلق المستمر وطرق الوقاية منه؟

السبت، 06 يونيو 2020 08:00 ص
س وج.. كل ما تريد معرفته عن القلق المستمر وطرق الوقاية منه؟ القلق - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الشعور بالقلق العرضي هو جزء طبيعي من الحياة. ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق غالبًا ما يكون لديهم قلق وخوف شديد ومفرط ومستمر بشأن المواقف اليومية، غالبًا ما تتضمن اضطرابات القلق نوبات متكررة من المشاعر المفاجئة للقلق الشديد والخوف.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن القلق حسب ما ذكره موقع mayoclinic

 

س: ما هى أعراض القلق المستمر؟

ج:

1: الشعور بالتوتر طول الوقت.

2:الشعور بالخطر والذعر .

3:زيادة معدل ضربات القلب.

4:التنفس بسرعة (فرط التنفس).

5:التعرق.

6: الشعور بالضعف أو التعب.

7:صعوبة في التركيز أو التفكير في أي شيء آخر غير القلق الحالي.

8:صعوبة في النوم.

9: مشاكل في الجهاز الهضمي.

10:وجود الرغبة في تجنب الأشياء التي تثير القلق.

س: ما هى أسباب القلق المستمر؟

ج:اسباب اضطرابات القلق ليست مفهومة بالكامل، يبدو أن التجارب الحياتية مثل الأحداث المؤلمة تسبب اضطرابات القلق لدى الأشخاص المعرضين بالفعل للقلق، و الصفات الموروثة يمكن أن تكون أيضًا عاملاً، وهناك اسباب طبية للقلق وهى:

1:مرض القلب.

2:مرض السكر.

3:مشاكل فى الغدة الدرقية.

4:اضطرابات الجهاز التنفسي ، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو.

5:الانسحاب من الأدوية المضادة للقلق قد يسبب الاضطرابات وزيادة القلق لفترة.

6: الألم المزمن أو متلازمة القولون العصبي.

 

س: ما هى طرق الوقاية من القلق المستمر؟

ج:

1:اهتم بممارسة التمارين الرياضية واهتم بالنشاط البدنى.

2:تجنب تناول الادوية التى تحتوى على كحول لانها تزيد من القلق والتوتر.

3:الاقلاع عن التدخين.

4:الاكثار من تناول الاطعمة التى تعزز الصحة النفسية مثل الشيكولاتة والمكسرات.

 


القلق

اضطرابات

توتر

اسباب القلق

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