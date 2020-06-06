سيبها علينا.. سكان دمياط يشكون من سوء حالة الطرق وتأخر أعمال الرصف

دمياط معتز الشربينى

شكا ابناء محافظة دمياط من سوء حالة اغلب الطرق وتأخر أعمال الرصف ورد الشىء لأصله لكثير من الشوارع ما يعوق حركة السيارات والمارة، وقال محمد إسماعيل من سكان دمياط الجديدة إن طريق الميناء يحتاح لإعادة رصف بسبب كثرة الحفر والمطبات عليه والتى تمثل خطرا واضحا يهدد حياة من يتحركون عليه والسبب هو كثرة سيارات النقل والتريلات المحملة بالضائع عليه ليلا ونهارا فى ظل غياب وتجاهل مسؤلى ميناء دمياط.

وأضاف محمد شبارة من سكان عزب النهضة أن طريق الأربعين والوحدة الصحية بعزب النهضة يحتاج لرد الشئ لأصله بعد انتهاء مشروع الصرف الصحي بعزب النهضة منذ شهور وتساءل: لماذا لا يتم رصف هذا الطريق الحيوي الذي يخدم الآلاف من الأهالي بعزب النهضة وطالب الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ببحث المعوقات التي تمنع رصف هذا الطريق ورد الشئ لأصله.

وكانت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء عماد حمدى، وإشراف نواب المدينة، قد شنت حملة موسعة شملت قطاع النظافة بمنطقة الامتداد العمرانى لرفع المخلفات والقمامة وعشش العرب، وذلك فى إطار خطة الحملات التى تقوم بها الوحدة لرفع مستوى النظافة بالمنطقة والمستوى الحضارى بالمدينة.



سكان دمياط يشكون من سوء حالة الطرق وتأخر أعمال الرصف (1)