اليوم السابع
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سياحة البحر الأحمر:التفتيش على 25 فندقا تقدمت بطلبات استقبال السياحة الداخلية

السبت، 06 يونيو 2020 05:00 ص
سياحة البحر الأحمر:التفتيش على 25 فندقا تقدمت بطلبات استقبال السياحة الداخلية السياحة الداخلية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قالت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر، إنه تم التفتيش على 25 فندقا ضمن الفنادق التى تقدمت بطلبات جديدة لاستقبال سياحة داخلية بمحافظة البحر الأحمر، وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفنادق التى تقدمت بطلبات جديدة لاستقبال سياحة داخلية بالبحر الأحمر يبلغ عددها 65 فندقا سياحيا مختلف المستويات .

واوضحت مدير مكتب السياحة، أن اللجان التى تقوم بعملية التفتيش على الفنادق الجديدة مكونة من مكتب وزارة السياحة بالبحر الاحمر، ومديرية الصحة، وعضو من المنشآت الفندقية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار، بشأن التفتيش على الفنادق المقدمة بطلبات للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التى اقرها مجلس الوزراء بشان استقبال سياحة داخلية .

وتابعت: من أهم تلك الاشتراطات الحفاظ على المسافات، وإلغاء الأوبن بوفية، كذلك عدم تسكين أكثر من 3 افراد فى الغرفة الواحدة، وتوفير مبنى خاص للحجر الصحى فى حالة وجود حالات إصابة .

وكشفت مدير مكتب السياحة بالبحر الاحمر فى تصريحاتها لليوم السابع أن اجمالى الفنادق التى حصلت على شهادة الصحة والسلامة من قبل واستقبلت بالفعل سياحة داخلية 41 فندق، بالإضافة إلى 65 فندق تقدموا بطلبات جديدة لاستقبال السياحة الداخلية.

 


السياحة الداخلية

لجان التفتيش علي الفنادق

وزارة السياحة

تطبيق الاشتراطات لاستقبال سياحة بالفنادق

الغردقة

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