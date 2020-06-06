سى إن إن: الإدارة الأمريكية تتراجع عن إيقاف الرحلات إلى الصين

كتبت: نهال أبو السعود

تراجعت السلطات الأمريكية عن تهديدها بمنع شركات الطيران الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة بعد أن غيرت الحكومة الصينية سياستها الخاصة، وفقا لشبكة سى إن إن ، وجاء إعلان يوم الجمعة من وزارة النقل عقب قرار صادر عن منظمي الطيران المدني الصيني يوم الخميس بالسماح بعدد محدود من الرحلات الجوية من شركات الطيران الأمريكية، ومع ذلك ، فإن النظام الجديد يقصر رحلات شركات الطيران الصينية على رحلتين فقط كل اسبوع إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة النقل الامريكية إن الإجراء الجديد ، الذي يأتي وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين ، مطلوب "لاستعادة التوازن التنافسي والفرص العادلة والمتكافئة بين شركات النقل الجوي الأمريكية والصينية في سوق خدمة الركاب المقررة".

وقالت وزارة النقل الأمريكية إنها لا تزال تعتقد أن الحكومة الصينية "أضرت بحقوق التشغيل لشركات الطيران الأمريكية ولكنها ستسمح لشركات الطيران في البلاد "بإجمالي رحلتين أسبوعيتين ذهابًا وإيابًا من وإلى الولايات المتحدة".

وبدورها قالت وزارة النقل إنها تأمل أن تؤدي الخطوة إلى "بيئة محسنة" لشركات النقل في البلدين ، بدلاً من القيود طويلة المدى.