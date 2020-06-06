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سلطنة عمان تسجل 930 إصابة جديدة وإجمالى الإصابات يرتفع لـ 16016

السبت، 06 يونيو 2020 12:06 م
سلطنة عمان تسجل 930 إصابة جديدة وإجمالى الإصابات يرتفع لـ 16016 الصحة العمانية
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة العمانية فى بان مقتضب عبر حسبها على تويتر اليوم السبت، تسجيل ( 930) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ، منها (239) حالة لعمانيين، (691) حالة لغير عمانيين.، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16016، بالإضاقة إلى تعافي 3451 بعد تماثلهم للشفاء، وتسجيل 72 حالة وفاة منذ بدء تفشى الوباء فى السلطنة.

وفى وقت سابق، أكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، أن الغاية الأسمى فى السلطنة منذ حالات الإصابة الأولى من جائحة كورونا، هى حماية جميع من يعيش على أرض عُمان الطاهرة من مواطنين ومقيمين، بالإضافة إلى استمرارية عمل الدولة وأدائها لواجباتها والتقليل من تأثير الأوضاع المستجدة على جميع القطاعات، وحماية الاقتصاد العُمانى واستمرارية عمل القطاع الخاص، بأقل قدر من الأضرار.

 
جاء ذلك، خلال ترؤس السلطان هيثم بن طارق، اجتماعاً للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.
 
 
وقال السلطان هيثم بن طارق، إنه ونظراً لاستمرار هذا الوضع، ولعدم توفر العلاج المناسب لهذا الفيروس حتى الآن، فإنه أصبح من الأهمية التعايش مع هذه الأوضاع المستجدة والتأقلم معها تدريجياً، وهو ما لا يتأتى إلا بتكاتف جميع أفراد المجتمع باتباعهم كافة الاحترازات والتدابير الوقائية اللازمة ومتابعتهم البرامج التوعوية التى تبثها وسائل الإعلام المختلفة، مؤكداً أن الدولة ماضية فى مواجهة هذه الجائحة وتسخير إمكاناتها لذلك.

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فيروس كورونا

كوفيد 19

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علاج كورونا

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