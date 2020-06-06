سكرتير رئيس كازاخستان يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.. اعرف القصة

كتب محمد سعودي

أكد السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان، بيريك والي، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ‏مشيرا إلى أن نتيجة التحاليل الأخيرة أظهرت إيجابية الفيروس.‏

وكتب بيريك والي السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم ‏‏:"أصدقائي الأعزاء! لسوء الحظ، أريد أن أبلغكم أن الاختبار الأخير للكشف عن فيروس كورونا المستجد أظهر نتيجة إيجابية، على الرغم ‏من اتخاذي جميع التدابير الوقائية".‏

وأوضح السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان، أن يخضع للعلاج في أحد المستشفيات في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن حالته الصحية ‏مستقرة، لافتا أن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف يواصل العمل وفقًا للجدول الزمني.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الكازاخستانية في بيان لها، تسجيل البلاد 199 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك أصبح إجمالي حالات الإصابة نحو 12511 ‏حالة، فيما سجلت 6903 حالة شفاء و 52 حالة وفاة.‏

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