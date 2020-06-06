سقوط مسجل خطر سرق 3 شاشات كمبيوتر من داخل مدرسة بمدينة السلام

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على مسجل خطر لقيامه بسرقة 3 شاشات كمبيوتر من داخل مدرسة فى مدينة السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا يفيد بتمكن رجال مباحث قسم شرطة السلام ثان من ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بسرقة 3 شاشة كمبيوتر، 2 أنبوبة بوتاجاز من داخل غرفة الحاسب الآلى بإحدى المدارس بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات لدى (صاحب كشك، مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.