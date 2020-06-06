سقوط عامل لسرقته مبلغ مالى من داخل سيارة صاحب شركة بمصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عامل لسرقته مبلغ مالى من داخل سيارة صاحب شركة بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

تعود الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، اخطارا مفادة تمكن وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط عامل بأحد الجراجات، "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة "ملك صاحب شركة أعلاف" حال تركها بالجراج "محل عمله" وإعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.