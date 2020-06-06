اليوم السابع
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سقوط عامل لسرقته مبلغ مالى من داخل سيارة صاحب شركة بمصر القديمة

السبت، 06 يونيو 2020 12:30 م
سقوط عامل لسرقته مبلغ مالى من داخل سيارة صاحب شركة بمصر القديمة متهم- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عامل لسرقته مبلغ مالى من داخل سيارة صاحب شركة بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.
 
تعود الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، اخطارا مفادة تمكن وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة،  من ضبط عامل بأحد الجراجات، "له معلومات جنائية"  مقيم بدائرة القسم) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة "ملك صاحب شركة أعلاف" حال تركها بالجراج "محل عمله" وإعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 

 


مصر القديمة

جريمة سرقة

سرقة سيارة

اخبار الحوادث

امن القاهرة

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