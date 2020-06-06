سقوط شقيقين لشروعهما فى سرقة مبلغ مالى من مشرف محطة وقود في مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على شقيقين لشروعهما فى سرقة مبلغ مالى من مشرف محطة وقود بالإكراه في منطقة مدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط (عامل بمحطة وقود وشقيقه) فور محاولتهما الشروع فى سرقة مبلغ مالى من داخل المحطة "محل عمله" كرهاً عن مشرف الوردية الليلية بالمحطة "مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس واشتباه ارتجاج بالمخ".

وضبط بحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة"- عتلة حديدية "عليها آثار دماء") واعترفا بارتكاب الواقعة وذلك نظراً لطبيعة عمل الأول بالمحطة وعلمه باحتفاظ مشرف الوردية بمبالغ مالية "الإيراد اليومى للمحطة" داخل غرفة ملحقة بالمحطة.

وأضاف أنه استعان بشقيقه لتنفيذ مخططه، وتسللا للغرفة المُشار إليها وبعد أن إستشعر بهما المجنى عليه،تعدى عليه أحدهما بالضرب بإستخدام عتلة حديدية محدثاً إصابته المُشار إليها ولاذا بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.