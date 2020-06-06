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سفارة كازخستان: الرئيس "توقايف" يمارس مهامه وغير مصاب بكورونا

السبت، 06 يونيو 2020 11:01 م
سفارة كازخستان: الرئيس "توقايف" يمارس مهامه وغير مصاب بكورونا قاسم جومارت
كتبت رباب فتحى

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أكدت سفارة كازاخستان لدى القاهرة، سلامة الرئيس قاسم جومارت توقايف، وعدم إصابته بوباء كورونا، مشيرة فى بيان لها إلى ممارسته مهام منصبه بشكل طبيعي.
 
وأثارت إصابة السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان، بيريك والي، بكورونا حالة من اللغط لدي بعض وسائل الإعلام العربية، إلا أن السفارة نفت ما تردد بشأن إصابة الرئيس الكازاخي.
 
وقالت السفارة في بيانها: "نؤكد بشكل لا يدع مجالا للشك أن الرئيس الكازاخي يتمتع بوافر الصحة ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ويمارس مهام عمله فى قيادة كازاخستان بصورة طبيعية تماما".
 
وأهابت السفارة بكافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فى تناول أى أخبار عن جمهورية كازاخستان، داعية للتأكد من صحة الأخبار والمعلومات من السفارة قبل نشرها.
 
وكان السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان، بيريك والي، ظهر السبت، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ‏مشيرا إلى أن نتيجة التحاليل الأخيرة أظهرت إيجابية الفيروس.

كازاخستان

قاسم جومارت

كورونا

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