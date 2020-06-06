اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 04:45 م
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سحب 470 رخصة قيادة لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية فى المنوفية

السبت، 06 يونيو 2020 04:06 م
سحب 470 رخصة قيادة لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية فى المنوفية حملة مرورية على السائقين والركاب للتأكد من إرتداء الكمامة
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن العميد مصطفى إبراهيم مدير مرور المنوفية، سحب 55 رخصة قيادة لسائقى السيارات، وذلك خلال اليوم الخامس على التوالى بكافة الطرق بنطاق المحافظة، بإجمالى 470 مخالفة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بالتزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا.

هذا وقد وجه المحافظ مدير إدارة مرور المنوفية، بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية ومدير مشروع المواقف، بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة إنتشار الفيروس، مؤكداً قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مشدداً على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة للحدمن نقل العدوى بين المواطنين .

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية كان له السبق فى أصدار قرارات بالتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، وكذا المترددين على المصالح الحكومية وعدم تقديم أى خدمة لغير الملتزمين بهذه الإجراءات حفاظا على صحة وسلا مة المواطنين. 

 

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حملة مرورية على السائقين والركاب للتأكد من إرتداء الكمامة

 

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حملة مرورية على السائقين والركاب للتأكد من إرتداء الكمامة

 

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