سحب 15 رخصة قيادة من السائقين بسبب عدم ارتداء الكمامة بطنطا

الغربية عادل ضرة

تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي، جهودها في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

وقال محافظ الغربية، في بيان له انه تم سحب 13 رخصة قيادة بسبب عدم ارتداء السائقين الكمامة أثناء القيادة، كما تم تحرير محضر إتلاف أسفلت لأحد المحلات بشارع النحاس، والتحفظ على عدد 3 نباشين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة طنطا والتى انتهت منذ قليل. حيث وجه د. رحمي بفض التجمعات على كورنيش ترعه القاصد ، ورفع الإشغالات من على الكورنيش ، مناشدا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحتهم وسلامتهم.

من ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، استمرار المتابعات اليومية لمعدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، والتي رافقه خلالها محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا ، حيث تابع أعمال رصف وتطوير شارع الكورنيش بتكلفة 16 مليون جنيه، وتفقد إعادة رصف شارع المعتصم بحى ثان طنطا بتكلفة 285 ألف جنيه على نفقة المقاول، وتفقد أعمال رصف شارع سكة تلا بحى أول طنطا، حيث كان برفقته.

علي الجانب الآخر، تفقد عطا موقف الجلاء للتأكد من التزام السائقين بارتداء الكمامات ، وإزالة الإشغالات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالمتابعة اليومية للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن خدمة المواطنين أولوية قصوى، موجها بسرعة الرد على شكاوى المواطنين، والتواجد المستمر بالشارع للتعرف على مشاكلهم والتنسيق المستمر مع كافة القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومتابعه الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابه فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء الجدد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة ، بمشاركة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.