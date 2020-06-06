سجن مشجع رومانى لمحاولته قتل شرطى خلال مباراة لكرة القدم

بوخارست (رويترز)

قضت محكمة رومانية، بسجن مشجع 7 أعوام ونصف بعد أن حاول قتل شرطى خلال مباراة فى تصفيات الهبوط فى دورى الدرجة الأولى الرومانى لكرة القدم فى العام الماضي.

ووجدت المحكمة فيدريان أوفيديو ترايان مذنبا بالشروع فى قتل الشرطى خلال المباراة بعد أن وجه ضربة بكرسى إلى رأس رجل الأمن الذى فقد وعيه وسقط وسط بركة من الدماء اثر ذلك.

وقع الحادث خلال مباراة بين فريق يونيفرسيتاتيا كلوج الذى يشجعه ترايان وضيفه هيرمانشتات فى يونيو من العام الماضى، وأثناء اشتباكات بين مشجعى الفريق صاحب الأرض الذين القوا الكراسى والحجارة وأشياء أخرى على قوات الأمن.

وتجمع عدد كبير من مشجعى صاحب الأرض أسفل أحد المدرجات للاحتجاج على ما وصفوه بأنه وحشية قوات الشرطة بعد نزول أحد مشجعى فريقهم أرض الملعب.

وقالت محكمة كلوج التى أصدرت الحكم فى بيان، إنها ألزمت أيضا ترايان بدفع 18 ألف يورو (20 ألف دولار) على سبيل التعويض، وهذا الحكم ليس نهائيا ويمكن الطعن عليه.