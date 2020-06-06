رويترز: 7 ملايين إصابة بكورونا و 400 ألف وفاة على مستوى العالم

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى أكثر من سبعة ملايين شخص، اليوم السبت، مع زيادة عدد الحالات في البرازيل والهند.

ويوجد حوالي 30 % من الإصابات أو مليوني حالة داخل الولايات المتحدة، بينما سجلت أمريكا اللاتينية ثاني أعلى حصيلة بما يزيد على 15 % من حالات الإصابة.

واقترب عدد الوفيات جراء الفيروس من 400 ألف حالة على مستوى العالم.

وتواصل منظمة الصحة العالمية تجاربها السريرية على عقار هيدروكسى كلوروكين، بعدما أوقف علماء بريطانيون تجربة كبيرة لاستكشاف ما إذا كان فعالا فى علاج مرضى كوفيد-19، وقالوا إن النتائج الأولية تظهر عدم وجود دليل على جدواه.

وقالت سوميا سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، فى مؤتمر صحفى عبر الإنترنت، ردا على سؤال عن وقف التجربة البريطانية، "هناك تجربتان مختلفتان ببروتوكولات ولجان إشراف خاصة بكل منهما. لذلك سنستمر فى الوقت الراهن".

وأضافت "ستنظر لجنتنا فى البيانات التى يتسنى الحصول عليها... وتنظر فى البيانات فى إطار تجربتنا ولكن مع الوضع فى الاعتبار أيضا الأدلة التى تسفر عنها تجارب عشوائية أخرى، وسنواصل إطلاعكم على أحدث المستجدات بشأن التقدم المحرز فى التجربة".