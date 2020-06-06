روما تأمل أن تفتح دول الاتحاد الأوروبى حدودها أمام الإيطاليين بدءا من 15 يونيو

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قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو اليوم السبت إن بلاده تأمل أن تعيد دول الاتحاد الأوروبى الأخرى فتح حدودها أمام المواطنين الإيطاليين فى 15 يونيو، فى الوقت الذى يتم فيه تخفيف قيود السفر المرتبطة بوباء فيروس كورونا فى أنحاء أوروبا تدريجياً.

وقال وزير الخارجية الإيطالى - فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السلوفينى أنزى لوجار خلال زيارته لسلوفينيا المجاورة لبلاده - "15 يونيو موعد مهم للعديد من مواطنينا"، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني.



من جانبه، قال وزير الخارجية السلوفينى "إن الأوضاع الصحية فى إيطاليا تتحسن بسرعة ... أتطلع بتفاؤل إلى 15 يونيو".



يذكر أن إيطاليا، صاحبة رابع أعلى حصيلة وفيات بكوفيد-19 فى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، فتحت أبوابها أمام مواطنى دول الاتحاد الأوروبى الأخرى فى 3 يونيو، لكن معظم الدول الأوروبية لا تزال محظورة على المواطنين الإيطاليين إلى حد كبير.