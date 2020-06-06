اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بينهم 55 طفلا..

رحلة استثنائية تغادر مطار القاهرة تقل 300 جزائرى لبلدهم

السبت، 06 يونيو 2020 04:52 م
رحلة استثنائية تغادر مطار القاهرة تقل 300 جزائرى لبلدهم مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غادرت مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، السبت، رحلة طيران استثنائية خاصة تابعة لشركة الخطوط الجزائرية على متنها نحو 300 مواطن جزائرى، بينهم 55 طفلا من ذوي الاحتياجات الذين كانوا يتلقون علاجا بالقاهرة، وظلوا عالقين هنا بسبب وقف الطيران إلى مصر بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.
 
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الرحلة الجزائرية وصلت، صباح اليوم السبت، بدون ركاب، وغادرت على متنها 55 طفلا يعانون من مرضى الشلل الدماغي برفقة أسرهم، حيث تم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال مبنى الركاب رقم 1 المعروف بـ المطار القديم، تحت إشراف الملاح أشرف حافظ مدير المبنى، وسط إجراءات احترازية ووقائية كبيرة من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار.
 
وأوضحت المصادر، أنه تم تقديم كافة خدمات الدعم للأطفال وأسرهم داخل المطار، وتم منحهم كمامات طبية من قبل أطباء الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين، قبل صعودهم على الطائرة، فضلا عن تخصيص أماكن خاصة لهم داخل صالة المطار حتى تم انهاء إجراءات سفرهم.
 
كانت الحكومة الجزائرية، أعلنت في تصريحات صحفية سابقة، مساء أمس الجمعة، اعتزامها إجلاء عائلات 55 طفلا مصابا بالشلل الدماغي علقوا بمصر بعد تعليق الرحلات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كانوا يتلقون العلاج الطبيعي في المستشفيات المصرية التي تعالج هذا النوع من المرض.
 
وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
 
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

الجزائر

كورونا

عالقين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة