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رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مزلقان وبرج إشارات العياط.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 08:53 م
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مزلقان وبرج إشارات العياط.. صور رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مزلقان وبرج إشارات العياط
كتب رضا حبيشى

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أجرى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، جولة تفقدية على مزلقان وبرج التشغيل بمحطة العياط لمتابعة حركة مسير القطارات وتفقد أعمال تطوير مزلقان محطة العياط، وتزويده بمنظومة كاميرات المراقبة والتى قام بها مهندسو الإشارات بمنطقة القاهرة بالجهود الذاتية دون الاعتماد على شركات خارجية، وذلك فى إطار متابعة مواقع العمل المختلفة وجهود العاملين للنهوض بمرفق السكة الحديد.

وأثنى رئيس الهيئة على التجربة التى من شأنها تشجيع الاعتماد على المنتجات المحلية والتنفيذ بالذات من خلال ما تم من تنفيذ منظومة كاميرات مراقبة حركة المركبات على المزلقان، لتسجيل الأحداث على مدار الـ24 ساعة من تركيب كاميرات مراقبة على مزلقان العياط كنموذج تجريبى تم بمعرفة مهندسى وفنيى الهيئة، حيث تتكون المنظومة من 2 كاميرا 5 ميجا للتمكن من الرؤية الواضحة، والتعرف على ارقام السيارات بوضوح وتحمل جميع الظروف الجوية.

مما شجع رئيس الهيئة بتوجيه المسئولين نحو تركيب عدد 2 كاميرا أخرى لمراقبة حركة القطارات والتحاويل المجاورة للمزلقان وعمل خطة تنفيذية نحو تغطية المزلقانات الأخرى بالمنظومة الجديدة.

وقام رسلان بمتابعة اعمال التشغيل ببرج اشارات العياط ونبه على ضرورة إصلاح اجهزة التكييف الخاص بصاله الريليهات بالبرج، وتحدث مع العاملين بمحطة العياط عن تحديات العمل خلال الفترة المقبلة والمشكلات التى تواجههم ووجه بضرورة حلها فورًا وإصلاح أجهزة اللاسلكى بصاله التشغيل بالبرج.

وفى نهاية الزيارة أكد المهندس أشرف رسلان على العاملين بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مزلقان وبرج إشارات العياط (2)
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مزلقان وبرج إشارات العياط 

رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مزلقان وبرج إشارات العياط (3)
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مزلقان وبرج إشارات العياط 

رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مزلقان وبرج إشارات العياط (4)
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مزلقان وبرج إشارات العياط 

رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مزلقان وبرج إشارات العياط (1)
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مزلقان وبرج إشارات العياط 

 


هيئة السكة الحديد

مزلقان العياط

القطارات

محطة العياط

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