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رئيس "مياه أسيوط" يعلن تعافيه من فيروس كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 07:19 م
رئيس "مياه أسيوط" يعلن تعافيه من فيروس كورونا اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط هيثم البدرى

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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد ظهور سلبية العينات والتحاليل.

 

وأكد رئيس شركة مياه أسيوط، فى يبان، أن المسحة الجديدة التى سحبت منه داخل العزل المنزلى، وأرسلت إلى معامل مديرية الصحة فى أسيوط، بواسطة فريق الطبي، وعادت النتائج مساء اليوم وأثبتت سلبيتها.

 

وأشار رئيس "مياه أسيوط"، إلى أنه متواجد داخل العزل المنزلي له وملتزم ببرتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة واتباع العلاج والراحة وقضاء فترة نقاهة داخل المنزل لحين السماح له بالخروج والعودة لمباشرة عمله بشركة المياه.

 

 


رئيس شركة مياه اسيوط

اسيوط

كورونا

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