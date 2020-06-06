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رئيس مدينة مرسى علم يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد

السبت، 06 يونيو 2020 07:32 م
رئيس مدينة مرسى علم يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد رئيس مدينة مرسى علم يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقد اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت،  مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكد من ارتداء أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى للكمامات.

وتابع رئيس مدينة مرسي علم، التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتزام الأطباء وهيئة التمريض بارتداء الزى وارتداء الكمامات، ومنع أية تجمعات، لحماية الأهالي من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددا علي استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع أقسام المستشفى والتطهير الخارجى، وتعقيم المواطنين المترددين على المستشفى.

كانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن قيامها بعدة حملات رش وتعقيم وتطهير لجميع دواوين الإدارات الصحية والمنشآت والمستشفيات علي مستوي مدن محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، وكذلك أن أعمال الوقاية من فيروس كورونا المستجد تتم على قدمٕ وساقْ لاستمرار حملات التطهير بمدن المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (covid-19)، حيث تم توجيه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بالغردقة وغارب وسفاجا ومرسى علم  والقصير والشلاتين للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

 

 


البحر الاحمر

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الاجراءات الاحترازية بالمستشفيات

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