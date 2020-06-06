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رئيس مدينة سفاجا: طرح منتجات الصوب الزراعية من الخضروات قريبا

السبت، 06 يونيو 2020 07:33 م
رئيس مدينة سفاجا: طرح منتجات الصوب الزراعية من الخضروات قريبا رئيس مدينة سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، الصوبات الزراعية بمقر الإدارة الزراعية بسفاجا لمتابعة محصول الخضراوات في الصوبات ومشتل نباتات الزينة والنباتات العطرية.

أضافت رئيس مدينة سفاجا في بيان لها أنه جاري طرح منتجات الصوب الزراعية من محاصيل الخضروات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال السيارات والمنافذ المتنقلة التابعة للمدينة، موضحه أنه تم طرح  منتجات محاصيل الخضر (العقلة الشتوية) للصوب الزراعية المنفذة بمشتل الإدارة الزراعية وكانت من الخيار والكوسة.

أشارت إلى أن مشروع الصوب الزراعية من المشروعات الهامة التي تتبناها القيادة السياسية وتوليها الدولة أهمية كبيرة لإنتاج المحاصيل عالية الجودة وتحقيق الكفاية الإنتاجية من الخضروات لصالح المواطنين بهدف القضاء على ظاهرة غلاء الأسعار، لافتةً إلى أنه جاري التوسع في إنشاء الصوب الزراعية، بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص ضمن أنشطة الوحدات القروية الإنتاجية وانطلاقاً من دور المدينة وخططها المستقبلية لمكافحة غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضحت أن  من المقرر أن يتم طرح المنتجات الزراعية "ملوخية و بامية"  في منفذ الإدارة بالكيلو 5 إلى جانب بيع الدواجن والذي يستمر على مدار اليوم، حيث تم زراعة أهم أصناف الخضراوات التي يزداد الطلب عليها من المواطنين وبيعها بأسعار أقل من سعر السوق.

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البحر الاحمر

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سفاجا

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بيع خضروات باسعار مخفضة

رئيس مدينة سفاجا

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