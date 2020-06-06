اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 04:30 ص
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رئيس مدينة إسنا يعلن رفع 85 طن مخلفات صلبة وقمامة وأتربة فى 5 قرى خلال أسبوع

السبت، 06 يونيو 2020 04:00 ص
رئيس مدينة إسنا يعلن رفع 85 طن مخلفات صلبة وقمامة وأتربة فى 5 قرى خلال أسبوع رئيس مدينة إسنا يعلن رفع 85 طن مخلفات صلبة وقمامة وأتربة فى 5 قرى
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم على مدار الـ7 أيام الماضية، مواصلة حملات النظافة الكبرى لرفع مخلفات القمامة والأتربة على مدار الأسبوع الجاري لخدمة المواطنين بالقرى والنجوع، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة إستكمال الحملات بصورة يومية لتجميل شوارع المدينة أمام الأهالى، وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أسفرت تلك الحملات عن رفع 85 طن مخلفات صلبة وقمامة وأتربة فى 5 قرى، حيث وجه رئيس المدينة، كافة رؤساء القرى بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات والإشغالات والإزالات بالمدينة، وكذلك المحافظة على إستمرارية تفريغ الحاويات أولاً بأول مع مد كل حي على حدة بالمعدات واللوادر اللازمة لإنجاز المهام للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة إسنا.

وفى قرية النمسا قال محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إنه تم إستمرار أعمال النظافة وتفريغ للحاويات وإستمرار حملات النظافة بشوارع إسنا، وذلك بناءاً على خطة النظافة ورفع الإشغالات التي وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا والتي تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، تم رفع 10 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق العام.

وأضاف رئيس مجلس قروى النمسا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" : قامت الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا بحملة نظافة أسفرت عن رفع 10 طن من الأتربة والمخلفات الصلبه بالطريق العام، وذلك بداية من القرية حتى المساوية وأيضاً طريق طراد النيل بجانب تفريغ الحاويات، وأيضاً تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق مما لاقى إستحسان المواطنين، ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وفى نفس السياق قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الشغب بحملة نظافة، وذلك بناء على خطة النظافة ورفع الإشغالات التي وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا وتشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، والتى أسفرت عن رفع 34 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق المؤدى لمدرسة الزراعة ومزلقان الشغب وطريق المعهد الازهري وعزبة الكلاحين، بجانب تفريغ الحاويات وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق، مما لاقى إستحسان المواطنين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بقرية كومير بحملة نظافة حيث أسفرت الحملة عن رفع 10 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق العام ومدخل العضايمه وبجوار المعهد الازهري بجانب تفريغ الحاويات، وأيضاً تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق مما لاقى استحسان المواطنين.

وفى قرية الكيمان بمدينة إسنا، قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الكيمان بحملة نظافة أسفرة عن رفع 12 طن من الأتربة والمخلفات بالطريق العام ومدخل الكيمان بجانب تفريغ الحاويات وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق، كما قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الدير بحملة نظافة أسفرت عن رفع 9 طن من الأتربة والمخلفات بالطريق العام مصر أسوان ومدخل قرية الدير والعمارات السكنية وبجوار مدرسة الشيخ رزق بجانب تفريغ الحاويات وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق.

رفع 10 طن أتربة ومخلفات صلبة بالطريق العام
رفع 10 طن أتربة ومخلفات صلبة بالطريق العام

 

رفع 22طن من الأتربة والمخلفات بقرية الشغب
رفع 22طن من الأتربة والمخلفات بقرية الشغب

 

رئيس مجلس قروى النمسا يعلن رفع 10 طن أتربة ومخلفات
رئيس مجلس قروى النمسا يعلن رفع 10 طن أتربة ومخلفات

 


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