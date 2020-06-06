اليوم السابع
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رئيس كهرباء جنوب الدلتا يصدر قرارات لمنع انتشار "كورونا" بين العاملين بالشركة

السبت، 06 يونيو 2020 10:36 ص
رئيس كهرباء جنوب الدلتا يصدر قرارات لمنع انتشار "كورونا" بين العاملين بالشركة تعقيم مبانى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس محمد عبد الحكم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، على استمرارية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحه وسلامة العاملين والعملاء المترددين على الشركة فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وذلك من خلال المتابعة الدقيقة والدورية فى تنفيذ كافه الإجراءات الاحترازية وفقا للخطة الموضوعه منذ بداية الازمة والتى يتم تحديثها باستمرار طبقا للمتغيرات والمستجدات .

وأوضح عبد الحكم فى تصريحات صحفية له أنه أصدر تعليمات بضرورة استمرارية الالتزام بالآتي :-

1- تعقيم كافة مباني الشركة على مستوى قطاعاتها الأربعة بصفه دورية خاصة المكاتب وصالات خدمة العملاء والمداخل والمصاعد ودورات المياه .

2- نشر لوحات توعية بكافة مباني الشركة وقطاعاتها لتوعية العاملين والعملاء لطرق الوقاية من فيروس كورونا .

3- توزيع كمامات وقفزات على جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور والالتزام بارتدائها أثناء العمل .

4- الحفاظ على مسافات تباعدية بين العاملين والعملاء المترددين علي الشركة حرصا على صحة وسلامة الجميع.

 5 - منع دخول أي شخص الي مبني ديوان عام الشركة وكذلك القطاعات والفروع دون ارتداء الكمامة سواء من العاملين أو الزائرين .

 

وقال عبد الحكم ،أنه يتابع لحظة بلحظة تطبيق تلك الاجراءات الوقائية كما وجه سيادته السادة المهندسين رؤساء القطاعات الأربعة ( الغربية غرب – الغربية شرق – القليوبية – المنوفية ) بضرورة المتابعه المستمرة اليومية للإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازيه لمواجهه فيروس كورونا المستجد وذلك حرصا على صحه وسلامة العاملين والعملاء المترددين علي الشركة.

 

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الكهرباء

الطاقة المتجددة

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

كورونا

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