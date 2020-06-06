اليوم السابع
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رئيس "فيس بوك" يتعهد بتعزيز العدالة العرقية بعد غضب موظفيه

السبت، 06 يونيو 2020 04:55 ص
رئيس "فيس بوك" يتعهد بتعزيز العدالة العرقية بعد غضب موظفيه مارك
كتبت: نهال أبو السعود

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رد مارك زوكربيرج على موظفى Facebook الغاضبين من قرار الشركة بعدم إزالة منشور مثير للجدل، قال فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار".

وبحسب شبكة cnbc الأمريكية، وعد زوكربيرج بأن الشركة ستراجع عددًا من سياساتها الحالية، بما في ذلك كيفية التعامل مع المحتوى الذي يتضمن استخدام الشرطة أو قوة الدولة وكيف تعامل الشركة مع المحتوى فى البلدان التي توجد فيها اضطرابات مدنية أو صراعات عنيفة.

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك "بالنظر إلى التاريخ الحساس في الولايات المتحدة، فإن هذا يستحق اهتمامًا خاصًا"، مؤكدا أن الشركة ستراجع الطريقة التي يمكن الإشراف على المحتوى من خلالها.

وقال زوكربيرج في الوقت الحالي، يمكن لـ Facebook إما ترك المحتوى أو إزالته، لكنه حذر من أن اتباع نهج وسطي - مثل تحذير المستخدمين من المحتوى مع تركه - قد يؤدى إلى منحدر حيث يقرر الموظفون المحتوى الذي لا يعجبهم شخصيًا.

وتابع: "بشكل عام، أنا قلق من أن هذا النهج ينطوي على خطر دفعنا إلى تحرير المحتوى الذي لا نحبه حتى لو لم ينتهك سياساتنا ، لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدمًا بعناية".

بالإضافة إلى ذلك، قال زوكربيرج إن فيس بوك سيعمل على المنتجات التي ستعزز العدالة العرقية، وكلف المهمة إلى فيديجي سيمو، المسؤول عن تطبيق Facebook الأساسي.

كما تعهد ببناء ما يسمى مركز الناخبين لتزويد المستخدمين "بالوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة حول التصويت، بالإضافة إلى إنشاء أدوات لتشجيع الأشخاص على التسجيل للتصويت ومساعدتهم على تشجيع أصدقائهم ومجتمعاتهم على التصويت أيضًا".

وكان قد قرار زوكربيرج بعدم الإشراف على المنشور على النقيض من تويتر المنافس، الذى وضع علامة تحذر المستخدمين من الخطاب العنيف للرئيس، والذي يجب عليهم رفضه قبل أن يتمكنوا من مشاهدة التغريدة، كما يمنع تويتر المستخدمين من الإعجاب أو إعادة تغريد التغريدة.

وجادل موظفو Facebook الذين احتجوا على القرار بأن المنشور من ترامب ينتهك معايير الشركة والتي تحظر اللغة التي تحرض على عنف بينما نفى ترامب أنه كان ينوي التحريض على العنف.


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

face book

مارك زوكربيرج

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