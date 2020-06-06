اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة يتفقد أعمال تطوير الطرق والمداخل الرئيسية

السبت، 06 يونيو 2020 11:06 ص
رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة يتفقد أعمال تطوير الطرق والمداخل الرئيسية جانب من الجولة التفقدية
كتب ــأحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد  المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أعمال تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق والمداخل الرئيسية بمدينة برج العرب الجديدة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات، كما تابع أعمال توسعة وصلة الطريق المؤدى لمدخل المدينة من طريق الكافوري بطول 3.5 كم وكوبري أعلى السكة الحديد وأعمال تنفيذ كوبريين سطحيين على ترعة بهيج بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 225 مليون جنيه. 
 
كما استعرض رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، مشروع تجميل وتنسيق وزراعة المحور المؤدي إلى الجامعة المصرية اليابانية والطريق المؤدي إلى الإسكان الاجتماعي بتكلفة تقدر بنحو 36 مليون جنيه، وكذا  مشروع توسعة ورفع كفاءة طريق المدخل الشرقى للمدينة بتكلفة  تبلغ نحو 100 مليون جنيه.
 
وشدد رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، خلال جولته، على الشركات المنفذة، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع، مع اتخاذ جميع وسائل الحماية من ارتداء الكمامات وتوفير مواد التطهير والتعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين بمواقع العمل، موضحا أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لدفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لحماية العاملين بمواقع العمل. 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه برج العرب الجديده

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. دعاء مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم لرفع وباء كورونا

فيديو .. دعاء مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم لرفع وباء كورونا

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان"

السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان"

طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33

طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33

التعليم تعلن اليوم نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

التعليم تعلن اليوم نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

الكهرباء: القطاع يتعرض لخسائر مالية جسيمة لوقف التحصيل من كبار المشتركين

الكهرباء: القطاع يتعرض لخسائر مالية جسيمة لوقف التحصيل من كبار المشتركين

شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة