رئيس جمعية رجال الأعمال: بوادر ضعف موسم صادرات العنب المصرى

كتب هانى الحوتى

قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك بوادر لضعف موسم صادرات العنب المصري هذا العام نتيجة ضعف الطلب الخارجي، مضيفا :"لم أكن اتخيل أن تؤثر جائحة فيروس كورونا المستجد على الحاصلات الزراعية، مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أنها تأثرت هي الأخرى نتيجة ضعف الطلب، ولذا سيواجه العنب المصري مشاكل تسويقية مثل البطاطس، ولكن لا يمكن المساواة بينهم لأن موسم العنب مازال في بدايته ولكن موسم البطاطس انتهى بخسائر فادحة، وخلال الشهر الحالي سيحدد مدى تأثر العنب".

وأضاف "عيسى"، والذي كان يشغل منصب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لـ"اليوم السابع"، أن موسم تصدير الحاصلات الزراعية هذا العام مرتبكاً، ففي بدايته شهد طلب مرتفع على المنتجات المصرية بسبب اتجاه المستهلكين حول العالم لتخزين الأغذية في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا، وبعدها انخفض الطلب تدريجياً وتأثرت كثيراً القوى الشرائية في العالم كله، نتيجة البطالة والاستغناء عن العمالة، وخفض الرواتب مما أدى إلى خفض الطلب على الحاصلات الزراعية، خاصة محصول العنب المستورد يكون مرتفع الثمن ومع الانكماش وضعف الدخول في الدول، تراجع الطلب بشكل كبير.

وسبق أن أكد على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حجم الحاصلات الزراعية المصرية لم يتأثر بشكل كبير بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن قيمة العائد من هذه الصادرات انخفض نتيجة تراجع أسعار العملة المحلية بعدد من الأسواق التصديرية مثل لبنان، حيث انخفض سعر الليرة من 1600 ليرة مقابل الدولار إلى 4500 ليرة فضلا عن صعوبة توفيره، وفى روسيا أيضا تهاوى الروبل من 60 روبل للدولار إلى 85 روبل، كما تعانى الحاصلات الزراعية من مشاكل ارتفاع أسعار الشحن سواء الجوى أو البحرى، خاصة وأن الأخير يواجه صعوبة فى توافر المراكب والحاويات فى موانئ شرق بورسعيد بسبب تغيير المراكب طريقها إلى رأس الرجاء الصالح.