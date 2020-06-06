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رئيس جامعة حلوان يعلن الانتهاء من تطوير مستشفى بدر وانضمامها لعلاج مرضى كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 11:40 ص
رئيس جامعة حلوان يعلن الانتهاء من تطوير مستشفى بدر وانضمامها لعلاج مرضى كورونا الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنه في إطار مجهودات الدولة ووزارة التعليم العالي بتطوير المنشآت الجامعية ، أنه قد تم  الانتهاء من تطوير و رفع كفاءة مستشفى بدر الجامعي، مؤكدا أنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى لافتتاح المستشفى عقب انتهاء جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور ماجد بحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، أن المستشفى قد انضم إلى منظومة العزل لمرضي كورونا أول أمس لدعم القطاع الصحي المصري وذلك إيمانا من الجامعة بدورها الوطني و المجتمعي .

كما أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  أنه سيتم دعوة المعنيين لحضور هذا الحفل ، و ينتهز رئيس الجامعة هذه الفرصة ليتوجه بالشكر إلى رؤساء جامعة حلوان السابقين، الدكتور محمود الطيب رئيس الجامعة الأسبق ، والدكتور محمد النشار رئيس الجامعة الأسبق ، والدكتور ياسر صقر رئيس الجامعة السابق ، لما بذلوه من مجهودات التخصيص هذا الصرح الطبي لجامعة حلوان وإنشاء كلية الطب بها.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، قرر تكليف المستشفيات الجامعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج وعزل من تثبت إصابته بالمرض وذلك استكمالا للمنظومة الصحية الخاصة بعلاج المصابين بهذا الفيروس حيث سارعت جامعة حلوان في اتخاذ الإجراءات العاجلة لسرعة الانتهاء من تجهيز مستشفى بدر الجامعي وتعجيل تنفيذ الأعمال الهندسية الجارية بحيث تدخل الخدمة اعتبارا من السبت القادم الموافق 2020/6/6 وذلك لعلاج الحالات الحرجة والمتوسطة من منتسبي الجامعة ( أعضاء هيئة التدريس - العاملين - الطلاب ) وكذا الحالات الأخرى التي ترد للمستشفى والتي تثبت إيجابية تحاليلها وفحوصاتها .

 

وقال رئيس جامعة حلوان ، أن ذلك يأتي في إطار المجهودات التي تبذلها الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المواطنين الذين تثبت إصابتهم، وذلك تنفيذا لتكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

 

 


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