رئيس النواب الليبي: الرئيس السيسى حريص على استقرار ليبيا.. وتركيا تدعم الإرهاب

كتب - محمد الجالى

أشاد عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب الليبي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه علي مصلحة ليبيا وشعبها في مواجهة الارهاب.

وقال "صالح"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك المنعقد بمقر قصر الإتحادية، اليوم السبت، أن الجيش الليبي عندما تحرك نحو العاصمة الليبية لم يتحرك لمواجهة الشعب الليبي ولكن لمواجهة الارهابيين وجماعات الارهاب، مؤكداً ان الجيش عندما اقترب من تحرير العاصمة، جاء الدعم التركي لمساندة الارهابيين، وبناء على النداءات المخلصة تراجع الجيش الليبي حتي يحقن دماء الليبيين.