اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر يتابع العمل بكنترول الشهادتين الإبتدائية والإعدادية ..صور

السبت، 06 يونيو 2020 02:48 م
رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر يتابع العمل بكنترول الشهادتين الإبتدائية والإعدادية ..صور رئيس المنطقة الازهرية يتفقد لكنترول الشهادة الاعدادية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اليوم السبت، الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، تقييم السادة الموجهين وشيوخ المعاهد وتقييم ملفات إنجاز أداء المعلمين المرشحين للترقى على الكادر، وتفقد استمرار اعمال مقر كنترول الشهادتين الابندائية والاعدادية بالبحر الاحمر .

رافق رئيس المنطقة الازهرية بالبحر الأحمر خلال جولته بكنترول الشهادتين الابتدائية والاعدادية عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وأحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة

وأكد محمد حسين بإدارة الكادر أن التقييم يتم إلكترونيا حرصا على سلامة الجميع، ويتم التقييم بإشراف إدارة الكادر مع تحرى الدقة فى التقييم، كذلك رئيس المنطقة مقر كنترول الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، لمتابعة سير العمل، وشدد فضيلته على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

كان تفقد الأحد الماضى الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، مقر كنترول الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، لمتابعة عملية كيفية استلام الأبحاث من إدارات البحر الأحمر الأزهرية السبعة، وذلك لمراجعتها ورصدها تمهيدا لاعتمادها من قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور أحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة

وشدد رئيس منطقة البحر الأحمر الازهرية على ضرورة التعقيم للمكان بصفة مستمرة وعدم السماح بدخول أى شخص لا يلتزم بارتداء الكمامة، وعدم المصافحة بالأيدى نهائيا، كما نبه على الالتزام بالدور والانتظار فى مكان مخصص مع الحفاظ على عدم التزاحم والتزام المسافة الآمنة، واتباع تعليمات إدارة الامتحانات حفاظا على سلامة الجميع

ونوه مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة بأن المعاهد التابعة للمنطقة تقوم بتسليم الأبحاث للإدارات التعليمية التابعة لها، بدلا من تسليمها بديوان عام المنطقة، ومن ثم تسليمها للكنترول مباشرة، وذلك لسرعة إنجاز الأعمال وعدم تكدس العاملين وحرصا على سلامتهم.

 

IMG_6145
رئيس المنطقة الازهرية يتفقد لكنترول الشهادة الاعدادية 

 

IMG_6146
رئيس المنطقة الازهرية يتفقد لكنترول الشهادة الاعدادية 

 

IMG_6147
رئيس المنطقة الازهرية يتفقد لكنترول الشهادة الاعدادية 

 


البحر الاحمر

منطقة البحر الاحمر الازهرية

كنترول الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية

الغردقة

رئيس المنطقة الازهرية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية يتفقد سير العمل بكنترول الشهادة الإعدادية

الخميس، 04 يونيو 2020 11:48 ص

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتابع تقييم لجان الترقيات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:03 م

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتابع آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية

الخميس، 14 مايو 2020 04:31 م

المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تؤكد على دعم الوعظ الدينى بكل الإمكانيات

الإثنين، 11 مايو 2020 02:15 م

مدير المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد الاستعدادات لامتحانات الثانوية

الأحد، 10 مايو 2020 03:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة