رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر يتابع العمل بكنترول الشهادتين الإبتدائية والإعدادية ..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تابع اليوم السبت، الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، تقييم السادة الموجهين وشيوخ المعاهد وتقييم ملفات إنجاز أداء المعلمين المرشحين للترقى على الكادر، وتفقد استمرار اعمال مقر كنترول الشهادتين الابندائية والاعدادية بالبحر الاحمر .

رافق رئيس المنطقة الازهرية بالبحر الأحمر خلال جولته بكنترول الشهادتين الابتدائية والاعدادية عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وأحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة

وأكد محمد حسين بإدارة الكادر أن التقييم يتم إلكترونيا حرصا على سلامة الجميع، ويتم التقييم بإشراف إدارة الكادر مع تحرى الدقة فى التقييم، كذلك رئيس المنطقة مقر كنترول الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، لمتابعة سير العمل، وشدد فضيلته على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

كان تفقد الأحد الماضى الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، مقر كنترول الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، لمتابعة عملية كيفية استلام الأبحاث من إدارات البحر الأحمر الأزهرية السبعة، وذلك لمراجعتها ورصدها تمهيدا لاعتمادها من قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور أحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.

وشدد رئيس منطقة البحر الأحمر الازهرية على ضرورة التعقيم للمكان بصفة مستمرة وعدم السماح بدخول أى شخص لا يلتزم بارتداء الكمامة، وعدم المصافحة بالأيدى نهائيا، كما نبه على الالتزام بالدور والانتظار فى مكان مخصص مع الحفاظ على عدم التزاحم والتزام المسافة الآمنة، واتباع تعليمات إدارة الامتحانات حفاظا على سلامة الجميع.

ونوه مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة بأن المعاهد التابعة للمنطقة تقوم بتسليم الأبحاث للإدارات التعليمية التابعة لها، بدلا من تسليمها بديوان عام المنطقة، ومن ثم تسليمها للكنترول مباشرة، وذلك لسرعة إنجاز الأعمال وعدم تكدس العاملين وحرصا على سلامتهم.

رئيس المنطقة الازهرية يتفقد لكنترول الشهادة الاعدادية

رئيس المنطقة الازهرية يتفقد لكنترول الشهادة الاعدادية

رئيس المنطقة الازهرية يتفقد لكنترول الشهادة الاعدادية