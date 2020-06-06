رئاسة مركز الخارجة تزيل تعديات وبروزات مخالفة بحى ميتالكو ( صور)

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم السبت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة كافة أشكال التعدي علي الشوارع بحى ميتالكو التابع لمدينة الخارجة، حيث تمثلت تلك التعديات فى عمل أسوار وبروزات وحواجز شجرية نفذها سكان الأدوار الأرضية بالحى وجرت إزالتها .

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز أنه بناءا على شكوي سكان حي ميتالكو بالخارجة من تعدي بعض سكان الدور الأرضي علي الطريق وإقامة أسوار شجرية مخالفة وإستغلالها بشكل غير مشروع، قامت الوحدة المحلية لمركز الخارجة مناشدا المواطنين الإلتزام بعدم التعدي علي حرم الطريق و ممتلكات الدولة لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

وفى سياق متصل أعلن رئيس المركز عن استكمال تنفيذ أعمال إحلال وتبديل مواسير الاسبستوس المحظورة دوليا واستبدالها بمواسير صحية حيث جرى إلغاء خط مياه اسبستوس بمنطقة بين الجناين، وخط مياه اسبستوس بشارع النصر، وتم الغاء خط ٤بوصه اسبستوس بشارع المجاهدين ، وذلك ضمن خطة المركز لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب على مستوى مدينة الخارجة

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أعلن عن تخصيص مليون و670 ألف جنيه لإحلال مواسير وخطوط مياه الشرب المصنوعة من مادة "الاسبستوس" الضارة صحيا، واستبدالها بخطوط مياه بلاستيكية صحية.

أكد الزملوط، فى بيان صحفى، أن المشروع يهدف لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المصنوعة من مادة "إسبستوس" القديمة والمتهالكة بخطوط جديدة من البلاستيك أقطار 1 و 2 و 4، وذلك داخل مدينة الخارجة بأحياء البلد القديمة والقلقان ومصنع اللبن وطريق الداخلة، بإجمالى أطوال نحو 2300 متر وبتكلفة قدرها 670 ألف جنيه.



























