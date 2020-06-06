ديلى ميل: عشرات الآلاف يتجاهلون كورونا وينضمون لاحتجاجات "فلويد" فى لندن

كتبت رباب فتحى

احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين فى مسيرة "حياة السود مهمة" في ساحة البرلمان في لندن على الرغم من مناشدات الوزراء لهم بالبقاء في منازلهم وسط استمرار تهديد فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وتأتى الاحتجاجا رفضا لقسوة الشرطة والتى انتهت بوفاة جورج فلويد، الرجل الأسود غير المسلح في الولايات المتحدة الأسبوع الماضة، وتجمع المتظاهرون في ساحة البرلمان في وستمنستر بعد يوم من حث الوزراء لهم على الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي وعدم التجمع في مجموعات تضم أكثر من ستة.

وأظهرت الصور حشودًا ضخمة ترفع لافتات وتصدح بهتافات تندد بالعنصرية بالعاصمة، وألقي القبض على رجل في ساحة البرلمان بينما أظهرت الصور أنه جلس وهو مكبل اليدين بينما تحدث معه شرطيان.

وتم تشويه نصب ونستون تشرشل التذكاري اليوم بينما قام المتظاهرون برسم كلمة "ACAB" - وهو شعار أناركي يعني يستهدف رجال الشرطة، وفي وقت سابق صعد المتظاهرون على التمثال الذى يبلغ طوله 12 قدمًا مع لافتات.

ويقوم اثنان من ضباط الشرطة الآن بحراسة النحت البرونزي الشهير ، الذي يظهر تشرشل واقفاً ويده مستلقية على عصا المشي ويرتدي معطفًا عسكريًا.