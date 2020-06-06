خطة لبيطرى الدقهلية لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن الثروة الحيوانية والداجنة

الدقهلية شريف الديب

صرح الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أنه يضع خطوات واضحة الأيام القادمة لحصر كافة البيانات التى تخص المنشآت البيطرية والتى يقوم الطب البيطري بالإشراف عليها بكل دقة ومن أرض الواقع، جاء تصريح المنجى بعد مشاركته في الاجتماع التنسيقى لمديريات الطب البيطري والزراعة لتقييم الفترة السابقة وتحديد آليات العمل فى الفترة القادمة فى ظل الظروف الراهنة بقاعة المؤتمرات بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وحضور اللواء الدكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة، و الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، و الدكتور طارق سليمان رئيس القطاع الداجنى بوزارة الزراعة.

وتمحور الاجتماع حول استكمال ما بدأته مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية الزراعة فى عام 2019 بخصوص حصر الثروة الحيوانية من خلال المرور على جميع مزارع الحيوانات الكبيرة والصغيرة والتربية المنزلية وترقيمها من خلال الأرقام البلاستيكية طبقا لمنظومة التسجيل والترقيم وتشكيل لجان رقابية للتأكد من دقة البيانات.

وتم تسجيل هذه البيانات علي برامج الكترونية لفحصها وتحليلها إحصائيا للاستفادة منها فى وضع استراتيجية حقيقية لاحتياجات المحافظة من اللحوم من خلال وزارة الزراعة، ووزارة التموين وعليه يتم طلب كمية اللحوم المبردة والمجمدة من خلال الاستيراد.

وفِي سياق متصل تم التنسيق مع مديرية الزراعة لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالثروة الداجنة من خلال لجان تقوم برفع احداثيات مزارع الدواجن ومنافذ الادوية ومراكز الأعلاف و مجازر الدواجن، فضلا عن استكمال باقي البيانات الخاصة باسم صاحب المنشآة و نوع النشاط و الطاقة الفعلية وهل المنشآة مرخصة من عدمه، مدعمة بصورة لإحداثيات الموقع.