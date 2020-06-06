اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 11:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"خريجى الأزهر" تدين التفجيرات الإرهابية فى أفغانستان وتؤكد: الإسلام عصم دماء الناس

السبت، 06 يونيو 2020 10:04 م
"خريجى الأزهر" تدين التفجيرات الإرهابية فى أفغانستان وتؤكد: الإسلام عصم دماء الناس المنظمة العالمية لخريجى الازهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم السبت بأفغانستان، حيث انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم "بدخشان" الواقع شمال شرقي أفغانستان، في حافلة كانت تقل بعض أفراد الشرطة، مما أسفر عن مقتل 11 شرطيا على الأقل.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن الإسلام قد عصم دماء الناس وأموالهم، وتوعد من اعتدى عليها بأشد العقاب، قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32].

وأضافت المنظمة: هذه التنظيمات الإرهابية أبعد ما تكون عن الإسلام في إجماله وتفصيله، وأنها لا ترعى حرمة لأي إنسان،  ولكنهم يحادون الله ورسوله غير مبالين بوعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات فميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عِمِّية، يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر عصبته، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده: فليس مني ولست منه" [رواه مسلم].

وشدت المنظمة على أيدي أصحاب الرأي والقرار في العالم في حربهم ضد الإرهاب، داعية العالم كله إلى الاصطفاف في تلك الحرب المشروعة من أجل إنقاذ الإنسانية من هذا الإجرام الأسود.


المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

اخبار مصر

افغانستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة