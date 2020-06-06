خادمة رئيس وزراء إسرائيل: سارة نتنياهو طلبت منى تقبيل قدميها وتحب التعذيب

كتب- هاشم الفخراني

وصفت "سيلفي جينيسيا" التي عملت عدة أشهر خادمة في منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو زوجته "سارة " بأنها امرأة متسلطة ، تعشق تعذيب الآخرين ، لدرجة أنها طلبت منها في أحد المناسبات تقبيل قدميها، لكي تشعر بالسعادة.

وقالت "جينيسيا" في لقاء مع التلفزيون الإسرائيلي كاشفة عن بعض الأسرار في منزل نتنياهو، أهمهما طريقة معاملة سارة مع العاملات، وأضافت عندما طلبت منى " سارة" نتنياهو تقبيل قدميها شعرت بالخجل الشديد، ووقفت مصدومة أمام هذا الطلب الغريب.

وأضافت الخادمة : "أصل في الصباح ولا أعرف أبدًا متى سأخرج، 12 ساعة بدون طعام، بدون شرب، وحصلت في بعض الأوقات على راحة لمدة عشر دقائق.

وأشارت إلى أنها تعرضت للإهانة باستمرار من زوجة رئيس الوزراء : كنت أبكي كثيراً و يداي غطيت بالدموع".

وأضافت عندما عرض عليها العمل بمنزل رئيس الوزراء تلقت نصائح بتفادي "سارة" التي لا تعرف سوى إهانة الموظفين ومسئولى مقر رئيس الوزراء.