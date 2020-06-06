اليوم السابع
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حى غرب الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الموقف الجديد

السبت، 06 يونيو 2020 01:39 م
حى غرب الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الموقف الجديد حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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 شن حى غرب الإسكندرية ، حملة إزالة مكبرة ،تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لإزالة الإشغالات والمخالفات التى تعوق حركة المرور والمارة بالموقف الجديد بمنطقة محرم بك لإعادة المظهر الحضارى حيث يرتادة مواطنى وزائرى عروس البحر ووفود ملايين من زائرى الثغر ويعد نقطة الانطلاق والوصول الرئيسية للمسافرين برا من وإلى الاسكندرية وحفاظا على الامن العام.

وأشار حى غرب فى بيان له اليوم ،إلى أنه تم شن حملة مكبرة بقيادة المهندسة ابتسام الشافعى رئيس حى غرب و النقيب محمد سعيد رئيس وحدة شرطة المرافق بالحى و ضباط ومعاونى مباحث قسم كرموز والكول الامنى ،وأسفرت الحملة عن رفع جميع الاشغالات وتكسير التعريشات المخالفة والتحفظ على عدد من الاشغالات المتنوعة،وذلك بوجود سكرتيرة عام الحى و مدير إدارة المتابعة الميدانية و مدير إدارة إشغال الطريق ومفتشي إدارتي المتابعة الميدانية وإشغال الطريق.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،قد قام بجولة تفقدية صباح اليوم ،داخل الموقف الجديد بمحرم بك، للمرة الثانية خلال يومين وذلك للوقوف علي الوضع به ومتابعة تنفيذ حملات الازالة ، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها ،أنه خلال الجولة؛ أمر محافظ الإسكندرية المسئولين بالتحقيق الفوري لعدد من المخالفات المتواجدة بالموقف ومحاسبة المقصرين و فسخ التعاقد لآى مستأجر محل تجارى مخالف فى إشغال الطريق العام ، مشددا علي إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك المخالفات لمنع عودتها مرة أخرى ومحاسبة المقصرين.

وقال محافظ الاسكندرية : أنه سيتم إجراء دراسة خلال إسبوع لتطوير الموقف الجديد بالكامل ،حيث سيتم إنشاء باكيات جديدة نموذجية بشكل متحضر للباعة الجائلين"ولحين إنشاء تلك الباكيات ممنوع منعا باتا وقوف أو فرش أيا من الباعة الجائلين على الآرصفة ، وأمر بإزالة كافة الاشغالات من خلال شرطة المرافق المرافقة للجولة ، كما شدد على رفع إالاشغالات يوميا وزيادة عدد العاملين بالموقف الجديد للتصدى لتلك المخالفات اليومية مؤكدا على أن الموقف الجديد هو الواجهة الآولى لمحافظة الإسكندرية و التى تستقبل الوافدين من كافة محافظات مصر و لايليق أن تتحول الى سوق عشوائى.

 

 

 

 

 

حملات الازالة بالموقف الجديد (1)
حملات الازالة بالموقف الجديد (1)

 

حملات الازالة بالموقف الجديد (2)
حملات الازالة بالموقف الجديد (2)

 

حملات الازالة بالموقف الجديد (3)
حملات الازالة بالموقف الجديد (3)

 

حملات الازالة بالموقف الجديد (4)
حملات الازالة بالموقف الجديد (4)

 

حملات الازالة بالموقف الجديد (5)
حملات الازالة بالموقف الجديد (5)

 


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