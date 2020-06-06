اليوم السابع
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حملة لإزالة الإشغالات والتعديات فى الامتداد العمرانى برأس البر

السبت، 06 يونيو 2020 03:56 م
حملة لإزالة الإشغالات والتعديات فى الامتداد العمرانى برأس البر حملة لإزالة الإشغالات والتعديات
دمياط معتز الشربينى

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شنت الوحدة المحلية برأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى وإشراف نواب المدينة حملة مكبرة على مخلفات وعشش العرب بمنطقة الامتداد العمراني.

و قام قطاع النظافة بحملة مكبرة بالمنطقة لرفع المخلفات والقمامة لرفع مستوى النظافة بها، كما قام قسم الإشغالات بالوحدة بحملة على الباعة الجائلين وضبط عدد من "عربات الكارو والتروسيكل والتى تسبب الإزعاج للمواطنين ويتضرر منها قاطنى المدينة"، الجدير بالذكر أن سلسلة حملات الوحدة مستمرة لرفع مستوى النظافة المستوى الحضارى بالمدينة.

من ناحية اخرى قامت الحملة بإزالة كشك مخالف بسوق 101 بالإضافة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع عدد من الجراجات المخالفة والتى تستخدم فى غير الغرض المخصص لها كمأوى سيارات.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد تفقدت الأعمال النهائية الجارى تنفيذها بالسوق الحضارى بشارع النيل الذى يتضمن 5 باكيات بإجمالى 192 وحدة تشتمل أيضاً على دورات مياه وكافيتريا بالإضافة إلى الجزء الإدارى ،إذ تابعت أعمال تركيب بلاطات الانترلوك و توصيل الكهرباء و الإنارة للمحلات والممرات وكذلك ترميم السور المجاور للسوق ورفع كفاءته، كما تابعت أيضاً أعمال رصف الطريق المقابل له، هذا وقد وجهت المحافظ بتغطية بالوعات صرف مياه الأمطار وترقيم المحال مؤكدة أيضاً على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال.

و ذكرت الدكتورة منال عوض أن هذا السوق يعد نقلة حضارية كبيرة لشارع النيل و للمدينة بأكملها، حيث كانت تضج تلك المنطقة بأشكال متعددة من التعديات و الباعة الجائلين لافتة إلى أنه سيتم افتتاح السوق قريبا فور تسكين الوحدات وفقا للخطة الموضوعة مسبقاً.

وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بمتابعة الموقف التنفيذى الحالى والأعمال الجارية بسوق 51 والذى تم توقيع البروتوكول بشأنه مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، حيث يقع على مساحة 775 متر مسطح بإجمالى 26 وحده، كما ومن المقرر أن تبلغ تكلفة تطويره 4 مليون جنيه، حيث اطلعت على التصميم الخارجى للمشروع  و أكدت على الإسراع فى معدلات التنفيذ لنهو جميع الأعمال به وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

 


دمياط

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راس البر

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