حملات نظافة وتطهير بالشوارع ومستشفى العزل بفاقوس ورفع قمامة بالشرقية..صور

الشرقية-إيمان مهنى

أشرف اللواء ضياء الدين ابو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، على أعمال النظافة بالمدينة وبرفقته عبادة محمد عبادة نائب رئيس المركز لشئون المدينة محمد أشرف فتحى مدير إدارة تحسين البيئة بالمجلس و مشرفى المناطق بالإدارة.

واشتملت الأعمال على نظافة مناطق " المنشية - أنقيزة - منيه المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسى - احمد حلمى" لرفع اكبر قدر من القمامة والمخلفات وتغطية جميع الشوارع لرفع كفاءة منظومة النظافة، والتى تتضمن الشوارع أسفل" مزلقان الهاويس - الجمهوريه - السيد حسين - ابو دهشان - مدارس الصنايع - جمال عبد الناصر - ترعه المنيا "، رفع مخلفات قمامه وهدم مبانى باللودر الصغير ومعدات الحمله الميكانيكية منطقة كفر البلاسى الطريق المؤدى إلى المقابر ومنطقه عزبه أم يوسف، رش شوارع المدينة بمعدتين سياره الرش فى شارع المجلس و الإنتاج وجرار الرش أمام مستشفى الحميات، قص وتهذيب الأشجار بشارع المستشفى .

كانت أكدت محافظة الشرقية، باستمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى الإستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه، و شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستج، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالاضافة إلى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه.

كما أكد المهندس محمد حفنى الصافى السكرتير العام للمحافظة الشرقية، قيام وحدة التدخل البيئى السريع برفع القمامة ومخلفات البناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمركزى الزقازيق والحسينية وذلك للحد من الأوبئة والأمراض والفيروسات والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

و أشار إلى أن وحدة التدخل البيئى السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بمركزى الزقازيق والحسينية، وتم رفع 535م3 قمامة من مركز الحسينية بواقع 19 نقلة ، وكذلك تم رفع 3030م3 قمامة من مركز الزقازيق بواقع 86 نقلة، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجارى، كما تم توجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة، كما تم التنبيه على الأهالى بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء والتنبية على أصحابها بتسويرها حفاظاً عليها حتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب فى إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح فخرى عبد العزيز مستشار المحافظ لشؤون البيئة والنظافة والتجميل انة تم الإنتهاء من رفع 3565م3 قمامة باستخدام 15 سيارة " 3لوادر - 6 سيارة قلاب حمولة 25 متر مكعب -2سيارة قلاب حمولة 40متر مكعب -4تريلا حمولة 50متر مكعب" بواقع 105 نقله و توصيلها للمدفن الصحى بالخطاره.

و شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تكثيف عمليات النظافة للحفاظ على الشكل الجمالى وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامه ونقلها للمدفن الصحى بالخطاره للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين واستغلال فترة الحظر فى أعمال النظافة ورفع المخلفات بنطاق المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لذلك للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة .

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة إرتداء عمال النظافة الكمامة الواقية والقفازات حرصاً على سلامتهم وإستمرارهم فى العمل.