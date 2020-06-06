حملات نظافة بشواطئ مرسى علم بالتزامن مع الإجراءات الوقائية من كورونا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استمر مجلس مدينة مرسى علم فى أعمال نظافة الشواطئ ومختلف المناطق بمدينة مرسى علم، تزامنا مع غلق الشواطئ تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

ووجه اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، باستمرار أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات بمختلف المناطق بمرسى علم ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، بتطوير منظومة النظافة بمدن المحافظة، حيث كلف رئيس المدينة ضياء سليم سكرتير المدينة ، باستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف المناطق بالمدينة ، وتوعية المواطنين بالالتزام بالسلوك الصحيح .

من جانبه أوضح ضياء سليم سكرتير المدينة بمتابعة الرصد اليومى لاى تجمعات للقمامة ورفعها على الفور واعادة المناطق لمظهرها الحضاري، وشدد عدلى على نظافة جميع المناطق ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة، حيث قامت جمعية الحفاظ على البيئة برفع القمامة والمخلفات بمنطقة شاطئ كيلو 10 شمال مرسى علم وشاطئ الكيلو 7 جنوب مرسى علم وشاطئ الكيلو 10 النيزك جنوب مرسى علم .

كان أعلن مجلس مدينة الغردقة، عن استمرار أعمال رفع المخلفات ورفع الأتربة من الشوارع الرئيسية والحيوية بمدينه الغردقة، تنفيذا لتوجيهات محافظة البحر الأحمر والذى أكد على تكثيف تلك الحملات وتكثيف اعمال التجريد ورفع الأتربة والتى يصعب رفعها فى المناطق السكنيه.

وترأس اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، حملة لرفع مخلفات المبانى بمنطقة الاحياء، بحى شمال الغردقة لرفع مخلفات المبانى من الشوارع والميادين المختلفة، كذلك للمتابعة الدورية فى عملية النظافة بالشوارع كإجراء احترازى ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ومواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل فى النظافة والتطهير بشوارع وميادين المحافظة.

أعمال النظافة بشواطئ مرسى علم

أعمال النظافة بشواطئ مرسى علم

أعمال النظافة بشواطئ مرسى علم

أعمال النظافة بشواطئ مرسى علم

أعمال النظافة بشواطئ مرسى علم

أعمال النظافة بشواطئ مرسى علم

أعمال النظافة بشواطئ مرسى علم