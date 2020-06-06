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حملات مرورية على مواقف كفر الشيخ لمتابعة التزام السائقين بالإجراءات الاحترازية

السبت، 06 يونيو 2020 07:51 م
حملات مرورية على مواقف كفر الشيخ لمتابعة التزام السائقين بالإجراءات الاحترازية مدير عام إدارة مواقف كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت موقف كفر الشيخ العمومي، اليوم السبت، حملات مرورية لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة في جميع الخطوط، وتوقيع العقوبات على المخالفين، وتمكنت حملة إدارة مرور كفر الشيخ من تحرير 20 محضراً للسائقين والركاب المخالفين وسحب رخص السائقين المخالفين.

وأكد اللواء حاتم فايد، مدير عام إدارة مواقف المحافظة أنه يتابع على مدار الساعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات، ولن يسمح لسائق بالسير من الموقف للخط الذي يتجه له سواء القاهرة أو أي محافظة أو أي مركز أو مدينة إلا بعد التأكد من ارتداء الكمامة، وحملات إدارة المرور مستمرة، ويوجد بالموقف رجال المرور لتحرير محاضر للمخالفين، وسحب رخصة غير الملتزم، وفي حالة عدم ارتداء المواطن الكمامة يمنع من استقلال السيارة.

وأضاف فايد لـ"اليوم السابع" أن تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تطبق بالإضافة لتعليمات رئيس الوزراء، ويتم توعية المواطنين بأهمية الكمامة ويومياً يتم تطهير المواقف، حفاظاً على المواطنين، مؤكداً أن الإعلام والتوعية لها أثر كبير في التزام المواطنين، وأنه ينصح المواطنين بارتداء الكمامة والالتزام بها، حفاظاً على حياتهم وصحتهم.

وأكد ياسر منير، من أهالي المحافظة أحد المسافرين للقاهرة، أن الدولة حريصة على المواطنين وعلى ارتداء الكمامة للحفاظ علينا وعلى أسرنا، موجها نصيحة للمواطنين بالالتزام، لمرور الأزمة على خير.


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