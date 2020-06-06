حملات تطهير ونظافة مستمرة بالمراكز والأحياء ضمن الإجراءات الاحترازية فى أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى - ضحا صالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار حملات التطهير والنظافة بصفة يومية ، بجميع قرى ومراكز المحافظة ، تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وبمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ، ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة ، وذلك خلال وقت الحظر بالفترة المسائية ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية والغير حكومية والمرافق العامة بالمحافظة ، حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية .

حيث شهد حى غرب أسيوط ، حملة مكبرة مساء أمس برئاسة محمد بشير رئيس الحى لتطهير الشوارع والميادين ، خلال فترة الحظر بالفترة المسائية ، كما شهدت مراكز صدفا والغنايم وديروط ومنفلوط والقوصية حملات تطهير للمواقف والميادين والمنشات الحكومية ، بالاضافة إلى تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات .

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالاستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الانقاذ السريع ، مصدرا تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء باستكمال الحملات جهودها فى التعقيم والتطهير بصفة يومية ، ومواصلة أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع فضلا عن الاستعانة بسيارات الكنس الالى ، وخاصة خلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف كافة المنشأت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل .

والاهتمام باعمال النظافة فضلاً عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الاماكن التى يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات لانجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة بالاضافة الى تكثيف برامج التوعية و نشر الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على جميع الجهات وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات .

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب النزول والبقاء فى المنازل قدر الامكان ، ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم ، وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره ، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.



حملات تطهير باسيوط



حملات تطهير باسيوط



حملات تطهير باسيوط



حملات تطهير باسيوط



حملات تطهير باسيوط



حملات تطهير باسيوط



حملات تطهير باسيوط