حمدى أحمد: نقلة كبيرة للشركات التجارية فى التسوق الإلكترونى مع تطبيق نظام ERP

كتب عبد الحليم سالم

كشف حمدى أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة الأزياء الراقية هانو بنزايون، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، أن تطبيق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، يمثل خطوة هامة للشركات التجارية للتعامل بآليات السوق واستخدام البيع الالكترونى بجانب المتابعة على مدار الساعة.

وسبق توقيع عقد بين الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام واستشارى مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات (ERP) فى نحو 63 شركة قابضة وتابعة.

أضاف حمدى أحمد ل" اليوم السابع" أن الشركة كانت بدأت مشروع تطوير بتكلفة نحو 5 ملايين جنيه لربط الفروع والمخازن والإدارة المالية بشكل الكترونى وقطعت الشركة فيه شوطا كبيرا، لافتا أن المشروع الجديد سيربط كل الشركات بكل فروعها بالشركات القابضة وبالوزارة، بحيث يمكن متابعة ما يتم فى أى شركة فى أى وقت.

أوضح أن مشروع الوزارة يتضمن ربط كافة مفاضل الشركات بما فيها الشئون القانونية والموارد البشرية مع بعضها، مما يساهم فى سرعة اتخاذ القرار والمتابعة الدقيقة والتجارة الالكترونية، لافتا أن أهمية ذلك تتمثل فى معرفة الأصناف المباعة أو تلك التى ليس عليها طلب، وبالتالى اقتراح تقديم تخفيضات عليها وكذلك الأصناف التى لا تباع تماما، مما يعطى صورة واضحة للشركة حول حالة السوق.

يشار أن المحور الأول للتطوير عبارة عن إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام، وقدم تم الانتهاء منه فى أوائل نوفمبر بعد الاستعانة بالمكتب الاستشارى PWC لمشاركة خبرته فى أفضل الممارسات العالمية والتى تم صياغتها لتناسب السوق المصرى وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام، وقد شارك فى هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال فى مختلف القطاعات والشركات على مدار7 أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة.

كما أن المحور الثانى يتمثل فى اختيار شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملى الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وقد تم الانتهاء من المناقصة واختيار تكنولوجيا شركتى ساب ومايكروسوفت، وأنه من خلال النظام يمكن حساب التكاليف بدقة كبيرة، وبالتالى قيمة المنتج النهائى والربحية فيه أيضا، بما يضمن عمل ميزانيات سليمة ودقيقة.