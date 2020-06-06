حماية المستهلك بالشرقية: 74 محضراً ضد الصيدليات والمحال التجارية والمخابز

الشرقية-إيمان مهنى

أكد اللواء عمر كامل الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، شن حملات مكبره على الأنشطة التجارية المتنوعة والمخابز والصيدليات ومحال بيع المستلزمات الطبية ومستودعات البوتاجاز بنطاق المحافظة. وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 74 محضرآ خلال يومى 30 و 31 مايو و 4 يونية.

وذلك لضبط مخابز تقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص فى الوزن، وتصرف أصحابها فى كمية الدقيق المدعم من قبل الدولة وبيعه فى السوق السوداء بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد أصحاب المحال التجارية المخالفة لعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وتهريب السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة وبيعها فى السوق السوداء وبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص كما تم ضبط صيدليات مختلفه لبيعها ادوية منتهية الصلاحية وعدم الالتزام بالسعر المعلن وضبط مستودعات مخالفه للتصرف فى كميات من الاسطوانات المدعمة من قبل الدوله وبيعها بسعر ازيد من السعر المعلن وبيع كمامات واقية بسعر ازيد من السعر الرسمى.

وأضاف رئيس الجهاز فرع الشرقية أنه تم إستقبال 500 شكوى من المواطنين من خلال الخط الساخن 19588 ورقم الواتس اب 01281661880 والبوابة الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعى ويتم حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات ومراكز الخدمة والصيانة فى أسرع وقت ممكن وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة الرقابية فى توجيه ضربات متلاحقة لمحتكري السلع الأساسية وملاحقة المخالفين وحل شكاوى المواطنين والتأكد من توافر السلع أمام المواطنين بكميات كافية لإحتياجاتهم اليومية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها للإشتراطات الصحية والمواصفات القياسية.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية على الاسواق والمحال التجارية والمخابز لحماية حقوق المواطنين الإستهلاكية ضد الممارسات الإحتكارية و جشع التجار والتصدى لكافة صورالغش التجارى وإستغلال ظروف مكافحة انتشار كورونا المستجد.

أوضح المحافظ أنه يتابع يومياً مع وكيله وزارة التموين بالشرقية توافر السلع الأساسية أمام المواطنين من خلال مراقبة الأسواق ومواجهة احتكار السلع الغذائية والتموينيه من بعض التجار ورفعهم الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.

أشار المحافظ إستمرار التعاون بين الجهات التنفيذية والرقابية (جهاز حماية المستهلك - مباحث التموين – مديرية الطب البيطرى – مديرية الشئون الصحة - مديرية التموين) لتكثيف الحملات المستمرة على كافة الأنشطة التجارية "المخابز والمحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات البقالة" للتأكد من إلتزام التجار والموردين بأحكام القانون وإنتظام حركة البيع والشراء وعدم التلاعب فى الأسعار المعلنة وتوافر كافة المنتجات والسلع بكميات تكفى المتطلبات الشرائية للمواطنين.