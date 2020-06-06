حكومة إقليم فلندرز البلجيكى تخصص 25,5 مليون يورو لوقاية الطلاب من كورونا

كتب : أحمد علوى

قررت الحكومة الفلمنكية ضخ 25.5 مليون يورو إضافية لأدوات الحماية وخدمات التنظيف الإضافية فى المدارس لمنع إنتشار فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم الفلمنكى بن ويتس، إن إعادة فتح المدارس يكلف المال، لأن الكثير من الاستثمار يجب أن يتم لضمان السلامة، ونرغب فى تجنيب المدارس المدارس تحمل هذه النفقات الإضافية بنفسها.

وكانت الحكومة الفلمنكية قد ضخت بالفعل 5 ملايين يورو فى المدارس لتغطية التكاليف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى لتغطية إلغاء الرحلات المدرسية.

وذكرت شبكة VRT نقلًا عن الوزير، أنه سيتم تخصيص أموال للمدارس بناءً على عدد الفصول الدراسية التى تبدأ مرة أخرى، ويقال إن هناك مبلغًا أعلى متوقعًا سيتم تخصيصه للمدارس فى التعليم الخاص.

وأضاف ويتس “بهذه الطريقة، نظهر بوضوح تقديرنا للجهود العديدة التى بُذلت”.