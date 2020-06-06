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حفتر: خطر تركيا لا يقتصر على ليبيا.. وندعم مبادرة مصر لحل الأزمة

السبت، 06 يونيو 2020 01:38 م
حفتر: خطر تركيا لا يقتصر على ليبيا.. وندعم مبادرة مصر لحل الأزمة حفتر
كتب سمير حسنى

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دعا قائد الجيش الوطنى الليبي المشير خليفة حفتر، إلى إلزام تركيا بوقف إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، محذرا من أن الخطر التركي لا يقتصر على ليبيا بل على دول الجوار، مؤكدا موافقته ودعمه الكامل للمبادرة المصرية بشأن ليبيا.

وقال قائد الجيش الليبي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسي ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، بقصر الاتحادية اليوم السبت، إن تركيا تزيد من تعقيد حل الأزمة الليبية، داعيا إلى ضرورة وحدة ليبيا وسيادتها.

وجدد حفتر تأكيده على ضرورة القضاء على التشكيلات المصنفة إرهابيا، داعيا لحوار مجتمعي ينتج مجلسا رئاسيا جديدا في ليبيا.

 


السيسي

ليبيا

خليفة حفتر

تطورات الأوضاع في ليبيا

الجيش الليبي

قصر الاتحادية

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