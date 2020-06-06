حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

كتب محمد عبد العظيم

تخطت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم، حاجز الـ400 ألف حالة، وذلك بحسب إحصاء "ورلد ميترز".

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده سجلت 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت في أعلى زيادة يومية للحالات، ليرتفع الإجمالي إلى 30514 حالة، وسجلت ماليزيا 38 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بكورونا.

وقالت وزارة الصحة المغربية:، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 8132 بعد تسجيل إصابة 102 خلال 24 ساعة، واعلنت السلطات الصحية فى روسيا، عن تسجيل 8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا و197 وفاة.

وسجلت الهند، رقما قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 9887 حالة اليوم السبت، مما جعلها تتخطى إيطاليا وتصبح السادسة على مستوى العالم في أكثر الدول التي تشهد تفشيا للمرض.

وكذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية: 75 وفاة و2269 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8209 والإصابات إلى 169425، وفى تونس لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي وإجمالي الإصابات يستقر عند 108، وفيما تم تسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية: 8 إصابات جديدة بكورونا ترفع العدد التراكمي إلى 1320، وقالت وزارة الصحة البريطانية، أنه تم تسجيل 204 وفيات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 40465