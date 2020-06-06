اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

السبت، 06 يونيو 2020 08:07 م
حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة فيروس كورونا - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تخطت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم، حاجز الـ400 ألف حالة، وذلك بحسب إحصاء "ورلد ميترز". 

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده سجلت 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت في أعلى زيادة يومية للحالات، ليرتفع الإجمالي إلى 30514 حالة، وسجلت ماليزيا 38 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بكورونا.
 
وقالت وزارة الصحة المغربية:، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 8132 بعد تسجيل إصابة 102 خلال 24 ساعة، واعلنت السلطات الصحية فى روسيا، عن تسجيل 8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا و197 وفاة.
 
وسجلت الهند، رقما قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 9887 حالة اليوم السبت، مما جعلها تتخطى إيطاليا وتصبح السادسة على مستوى العالم في أكثر الدول التي تشهد تفشيا للمرض.
 
وكذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية: 75 وفاة و2269 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8209 والإصابات إلى 169425، وفى تونس لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي وإجمالي الإصابات يستقر عند 108، وفيما تم تسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات.
 
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية: 8 إصابات جديدة بكورونا ترفع العدد التراكمي إلى 1320، وقالت وزارة الصحة البريطانية، أنه تم تسجيل 204 وفيات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 40465
 

كورونا

فيروس كورونا

اخبار فيروس كورونا

وفيات فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة