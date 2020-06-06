حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من بروتوكول علاج مرضى كورونا

شهدت الوزارات الحكومية اليوم السبت، نشاطا مكثفا في إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية ، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :
وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من بروتوكول علاج مرضى كورونا لعدم ثبوت فعاليته
التعليم: فرصة أخرى فى سبتمبر لطلاب أولى وثانية ثانوى فى بعض المواد
"التموين" : تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى للمخالفات
القوى العاملة: تفعيل كافة برامج التشغيل بالمديريات فى 27 محافظة
وزيرة الصحة توقف موكبها بكورنيش الإسكندرية وتقدم نصائح للمواطنين حول كورونا.. صور
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أبو قير بالإسكندرية وتشيد بالخدمات الطبية.. صور
المترو: يمكن للراكب شراء كمامة من شباك التذاكر بأى محطة بسعر 3 جنيهات
القوى العاملة: 42 مليون ريال إجمالى حل 4 آلاف شكوى عمالية وديا خلال 3 شهور بالسعودية
إنفوجراف.. تفاصيل الامتحان التكميلى لطلاب النقل المتغيبين بالترم الأول
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