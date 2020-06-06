حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من بروتوكول علاج مرضى كورونا

كتب محمد صبحى

شهدت الوزارات الحكومية اليوم السبت، نشاطا مكثفا في إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية ، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :

وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من بروتوكول علاج مرضى كورونا لعدم ثبوت فعاليته

التعليم: فرصة أخرى فى سبتمبر لطلاب أولى وثانية ثانوى فى بعض المواد

المترو: يمكن للراكب شراء كمامة من شباك التذاكر بأى محطة بسعر 3 جنيهات