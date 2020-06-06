اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حذاء جديد يدعم التباعد الاجتماعى خلال أزمة كورونا وإقبال كبير على شرائه (صور)

السبت، 06 يونيو 2020 12:27 م
حذاء جديد يدعم التباعد الاجتماعى خلال أزمة كورونا وإقبال كبير على شرائه (صور) حذاء جديد للتباعد الاجتماع فى زمن كورونا
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح صانع أحذية برومانيا يدعى جريجورى في صنع حذاء يتناسب مع إجراءات التباعد الاجتماعي التى فرضت بسبب وباء كورونا، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، وصنع جريجورى الحذاء الجديد فى ورشته ببلدة كلوج نابوكا والتى تقع على بعد 500 كيلومتر من العاصمة بوخارست، وقد صمم لوب هذا الحذاء لإنقاذ ورشته الصغيرة التى شهدت ركودا بسبب الجائحة .

حذاء للتباعد الاجتماعى
حذاء للتباعد الاجتماعى

 

وصنع الإسكافى الرومانى الحذاء يدوياً مستخدماً أفضل أنواع الجلود، ويصل طول الحذاء إلى 75 سنتيمتراً، وبعد انتباه وسائل الإعلام المحلية بدأ يتلقى طلبات من جميع أنحاء العالم. 

صانع الأحذية الرومانى مرتديا الحذاء الجديد
صانع الأحذية الرومانى مرتديا الحذاء الجديد

 

وكانت رومانيا قد وضعت إجراءات احترازية للحد من انتشار وباء كورونا عدم السماح بدخول الأراضى الرومانية من لا يحملون الجنسية الرومانية أو أى جنسية لأى دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبى باستثناء أولئك الذين يعبرون رومانيا عبر ممرات محددة منظمة من خلال ترتيبات مع الدول المجاورة، لافتا إلى فرض السلطات الرومانية الحجر الصحى بداية من 25 مارس على كل الأشخاص الذين يدخلون البلاد استنادا على البلاد التى جاءوا منها.

وفى مايو الماضى أصبحت رومانيا، الدولة الواقعة في منطقة البلقان، أحدث بلدان العالم، التي تتخطى الألف وفاة بفيروس كورونا التاجي، وذلك بعد أن وصل عدد وفيات كورونا بالبلاد إلى 1036 حالة وفاة.

وأصبحت رومانيا البلد الرابع والعشرين في العالم، التي تتخطى وفيات كورونا بها حاجز الألف وفاة، وباتت تحتل المرتبة الثالثة والعشرين في ترتيب وفيات كورونا عالميًا .

وتحتل رومانيا المرتبة الرابعة والثلاثين عالميًا في المؤشر العالمي، لأكثر بلدان العالم وباءً بفيروس كورونا، خلف أوكرانيا وأمام النمسا.


كورونا

التباعد الاجتماعى

حذاء للتباعد الاجتماعى

اسكافى رومانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.74 %

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.74 %

10 لاعبين سبقوا جورج فلويد الاكتواء بنار العنصرية.. لوكاكو وبالوتيلى ودروجبا ذاقوا مرارة الهتافات المسيئة بالملاعب الأوروبية.. ثورة مصرية لمساندة شيكابالا ضد التنمر.. وفيفا يتصدى للظاهرة ويدعم النجوم

10 لاعبين سبقوا جورج فلويد الاكتواء بنار العنصرية.. لوكاكو وبالوتيلى ودروجبا ذاقوا مرارة الهتافات المسيئة بالملاعب الأوروبية.. ثورة مصرية لمساندة شيكابالا ضد التنمر.. وفيفا يتصدى للظاهرة ويدعم النجوم

الداخلية تغلق 258 مطعم ومحل مخالف لإجراءات مواجهة كورونا

الداخلية تغلق 258 مطعم ومحل مخالف لإجراءات مواجهة كورونا

ضبط متورطين فى محاولة إقامة 3 حفلات زفاف بالمنوفية

ضبط متورطين فى محاولة إقامة 3 حفلات زفاف بالمنوفية

البنك الأهلى: 122 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% منذ طرحها

البنك الأهلى: 122 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% منذ طرحها

ضبط 4779 شخص اخترقوا حظر التجوال و3 الاف سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

ضبط 4779 شخص اخترقوا حظر التجوال و3 الاف سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-6-2020 أمام الجنيه المصرى

ضبط صاحب محل مكبرات صوت لإقامته حفل عرس بالمخالفة لقرار الحظر

ضبط صاحب محل مكبرات صوت لإقامته حفل عرس بالمخالفة لقرار الحظر

واشنطن بوست:استقالة 57 ضابطا فى نيويورك احتجاجا على معاقبة زملائهم بسبب دفع مسن

واشنطن بوست:استقالة 57 ضابطا فى نيويورك احتجاجا على معاقبة زملائهم بسبب دفع مسن

فيديو .. دعاء مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم لرفع وباء كورونا

فيديو .. دعاء مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم لرفع وباء كورونا

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة