حذاء جديد يدعم التباعد الاجتماعى خلال أزمة كورونا وإقبال كبير على شرائه (صور)

إيمان حنا

نجح صانع أحذية برومانيا يدعى جريجورى في صنع حذاء يتناسب مع إجراءات التباعد الاجتماعي التى فرضت بسبب وباء كورونا، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، وصنع جريجورى الحذاء الجديد فى ورشته ببلدة كلوج نابوكا والتى تقع على بعد 500 كيلومتر من العاصمة بوخارست، وقد صمم لوب هذا الحذاء لإنقاذ ورشته الصغيرة التى شهدت ركودا بسبب الجائحة .



حذاء للتباعد الاجتماعى

وصنع الإسكافى الرومانى الحذاء يدوياً مستخدماً أفضل أنواع الجلود، ويصل طول الحذاء إلى 75 سنتيمتراً، وبعد انتباه وسائل الإعلام المحلية بدأ يتلقى طلبات من جميع أنحاء العالم.



صانع الأحذية الرومانى مرتديا الحذاء الجديد

وكانت رومانيا قد وضعت إجراءات احترازية للحد من انتشار وباء كورونا عدم السماح بدخول الأراضى الرومانية من لا يحملون الجنسية الرومانية أو أى جنسية لأى دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبى باستثناء أولئك الذين يعبرون رومانيا عبر ممرات محددة منظمة من خلال ترتيبات مع الدول المجاورة، لافتا إلى فرض السلطات الرومانية الحجر الصحى بداية من 25 مارس على كل الأشخاص الذين يدخلون البلاد استنادا على البلاد التى جاءوا منها.

وفى مايو الماضى أصبحت رومانيا، الدولة الواقعة في منطقة البلقان، أحدث بلدان العالم، التي تتخطى الألف وفاة بفيروس كورونا التاجي، وذلك بعد أن وصل عدد وفيات كورونا بالبلاد إلى 1036 حالة وفاة.

وأصبحت رومانيا البلد الرابع والعشرين في العالم، التي تتخطى وفيات كورونا بها حاجز الألف وفاة، وباتت تحتل المرتبة الثالثة والعشرين في ترتيب وفيات كورونا عالميًا .

وتحتل رومانيا المرتبة الرابعة والثلاثين عالميًا في المؤشر العالمي، لأكثر بلدان العالم وباءً بفيروس كورونا، خلف أوكرانيا وأمام النمسا.