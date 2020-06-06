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حجز تاجر 24 ساعة بعد ضبط 30 ألف كمامة مجهولة المصدر فى الأميرية

السبت، 06 يونيو 2020 01:43 ص
حجز تاجر 24 ساعة بعد ضبط 30 ألف كمامة مجهولة المصدر فى الأميرية كمامات مجهولة المصدر_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأميرية، بحجز تاجر 24 ساعة، وذلك لحين ورود تحريات المباحث حول واقعة ضبط 30 ألف كمامة مجهولة المصدر فى الأميرية.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عامل بحوزته 30 ألف كمامة مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى الأميرية، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوة تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بدائرة قسم شرطة الأميرية، من ضبط عامل استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته 30000 كمامة " تحت التصنيع و مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم، وبمواجهته إعترف بحيازتها بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 


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